Irak'ın kuzeyindeki Gara bo¨lgesinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) koordineli çalışmasıyla düzenlenen hava harekatında PKK'nın sözde u¨st du¨zey yo¨neticilerinden "Gu¨lc¸iya" kod adlı Servet Aydın ve "Tekos¸in Batman" kod adlı So¨ylemez Yaşar etkisiz hale getirildi.

TERÖRE GEÇİT YOK

I·T ve TSK'nın bo¨lu¨cu¨ tero¨r o¨rgu¨tu¨ PKK ile mu¨cadelesi hızla su¨rerken, örgütün sözde u¨st du¨zey sorumluları da "nokta atıs¸larla" etkisiz hale getiriliyor.

Bir süre önce MI·T ve TSK'nın koordineli c¸alıs¸masıyla Irak'ın kuzeyindeki Gara bo¨lgesinde gerc¸ekles¸tirilen hava harekatı ile PKK'nın sözde u¨st du¨zey yo¨neticilerinden "Gu¨lc¸iya" kod adlı Servet Aydın ve "Tekos¸in Batman" kod adlı So¨ylemez Yaşar etkisiz hale getirildi.

MİT'in elde ettigˆi anlık istihbaratın TSK ile paylas¸ılması sonucu harekete gec¸en F-16'lar, tero¨ristleri nokta atıs¸ı ile tam isabetle vurdu.

KIRMIZI LİSTEDE ARANIYORLARDI

Operasyonla etkisiz hale getirilen "YJA-STAR" so¨zde askeri konsey ve PKK/PAJK konsey u¨yesi Servet Aydın'ın kırmızı kategoride arandığı, 2000'li yıllarda Diyarbakır kırsalında sorumlu du¨zeyde faaliyet go¨sterdiği ve Diyarbakır s¸ehir merkezi ile kırsal alanında gerc¸ekles¸tirilen birc¸ok eylemin de azmettiricisi olduğu belirlendi.

Aynı operasyonda etkisiz hale getirilen Söylemez Yaşar da kırmızı kategoride arananlar listesinde bulunuyordu. Gec¸mis¸ do¨nemde sözde Gare alanı YJA-STAR sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü belirtilen Yaşar'ın, örgütün sözde Irak Gare alanı yu¨ru¨tme konsey u¨yesi olduğu öğrenildi.