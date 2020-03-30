MİT ve TSK'nın ortak düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK'nın karar alma organlarından KCK...
MİT ve TSK'nın ortak düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK'nın karar alma organlarından KCK önderlik komitesi/yürütme konseyi üyesi Nazife Bilen etkisiz hale getirildi.
30.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:44
MİT ve TSK'nın ortak düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK'nın karar alma organlarından KCK önderlik komitesi/yürütme konseyi üyesi Nazife Bilen etkisiz hale getirildi. - ANKARA
Kaynak: İHA