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MİT ve TSK'nın ortak düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK'nın karar alma organlarından KCK...

MİT ve TSK'nın ortak düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK'nın karar alma organlarından KCK önderlik komitesi/yürütme konseyi üyesi Nazife Bilen etkisiz hale getirildi.

30.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:44
MİT ve TSK'nın ortak düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK'nın karar alma organlarından KCK...
MİT ve TSK'nın ortak düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK'nın karar alma organlarından KCK önderlik komitesi/yürütme konseyi üyesi Nazife Bilen etkisiz hale getirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: PKK, TSK, 3. Sayfa
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