Mithat Kandemir Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP İSTANBUL BAYRAMPAŞA belediye başkan adayı olan Mithat Kandemir isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Mithat Kandemir isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP İSTANBUL BAYRAMPAŞA adayı Mithat Kandemir kimdir? BTP İSTANBUL BAYRAMPAŞA adayı Mithat Kandemir yüzde kaç oy aldı?

Mithat Kandemir Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP İSTANBUL BAYRAMPAŞA belediye başkan adayı olarak gösterilen Mithat Kandemir BAYRAMPAŞA ilçesinde % 0,27 oranında oy almıştır. BAYRAMPAŞA ilçesinde % 0,27 oranında oy olan Mithat Kandemir adlı BTP adayı toplamda 448 adet oy sayısına ulaştı.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.