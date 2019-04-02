Mithat Özdemir Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi Kırklareli belediye başkan adayı Mithat Özdemir oldu. Saadet Partisi adayı Mithat Özdemir, Kırklareli belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Kırklareli belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Saadet Partisi Kırklareli belediye başkan adayı Mithat Özdemir ile ilgili seçim sonuçları ve Kırklareli belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Saadet Partisi Kırklareli belediye başkan adayı Mithat Özdemir oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Kırklareli belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Kırklareli aday yarışı ve Kırklareli seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Kırklareli Seçim Bilgileri

Kırklareli belediyesi için toplam sandık sayısının 170 olduğu belirlendi.

Kırklareli belediyesi için açılan sandık sayısının ise 169 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Kırklareli belediyesi için katılım oranının ise % 85,04 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Kırklareli toplam seçmen sayısının ise 55.870 olduğu belirlendi.

Kırklareli belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 47.514 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Saadet Partisi Kırklareli Belediye Başkan Adayı Mithat Özdemir Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi Kırklareli belediye başkan adayı olarak gösterilen Mithat Özdemir, Kırklareli yarışında % 0,88 oranında aldığı oy ile 5'nci oldu. Mithat Özdemir toplamda 403 adet oy sayısına ulaştı.

Mithat Özdemir Kimdir?

Rize'nin Derepazarı ilçesinde 1970 yılında doğan Mithat Özdemir, ilk, orta ve lise öğrenimini Derepazarı'nda tamamladı. Kocaeli Universitesi ve Anadolu Universitesi mezunu olan Özdemir, evli ve 3 çocuk sahibidir.

Saadet Partisi Kırklareli belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.