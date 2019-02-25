Mitinge Atıyla Geldi

Yozgat
'ta düzenlenecek olan Cumhurbaşkanı
mitingine atla gelen Ali Şahan
isimli bir vatandaş polis engeline takıldı.
Yozgat'ın Şefaatli
ilçesinden 43 kilometre yol kat ederek Cumhuriyet Meydanı
'nda düzenlenecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın mitingine katılmak isteyen Ali Şahan isimli vatandaş, polis kontrol noktasında polis engeline takıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın halka seslenişini atıyla birlikte izlemek isteyen Ali Şahan'a emniyet ekipleri engel oldu. Polis
kontrolünden geçen Ali Şahan, atıyla birlikte mitingi izleyemeden Şefaatli'ye geri döndü. Atını Türk bayrağı ve AK Parti
bayrağıyla süsleyen ve miting alanına girmek isteyen Ali Şahan'a büyük ilgi gösteren vatandaşlar ise hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmediler.
Yozgat'ın Şefaatli ilçesinden Reisi Cumhuru görmek için geldim. Ama polis arkadaşlar içeri giremezsin dediler. Şefaatli'den buraya kadar atla geldim. Reisi Cumhurun hastasıyım. Atla Ankara
'ya bile gelirim" dedi. - YOZGAT
Polis, Yozgat, Ali Şahan, Güncel
Kaynak: İHA