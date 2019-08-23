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Mitroglou, Hollanda'yı salladı! İzleyenler hayran kaldı

Galatasaray ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden PSV'ye transfer olan Kostas Mitroglou, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta tam not aldı.

23.08.2019 12:34
Mitroglou, Hollanda'yı salladı! İzleyenler hayran kaldı

Yunan golcü, PSV'nin pollon Limasol ile oynadığı maçta sadece 9 dakika forma giymesine rağmen, başarılı performansıyla Hollanda basını tarafından Lionel Messi'ye benzetildi.

MAÇA DAMGA VURDU

PSV Eindhoven, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Apollon Limasol'ü konuk etti. Kırmızı-beyazlı ekip, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılırken, mücadeleye PSV'nin Galatsaray'dan kiraladığı Kostas Mitroglou damgasını vurdu.

Yunan santrfor, oyuna sonradan dahil olmasına ve sadece 9 dakika süre almasına rağmen ortaya koyduğu performansla büyük beğeni topladı. Hollanda ekibinin teknik direktörü Mark van Bommel de maçın ardından 31 yaşındaki futbolcu için övgü dolu sözler kullandı.

HOCASINDAN TAM NOT ALDI

Deneyimli çalıştırıcı, "Mitroglou aramıza katıldığı için mutluyum. Kadromuzda olmayan bazı özellikler, kaliteler onunla birlikte geldi. Çok sert, güçlü fiziğe sahip, topu iyi saklıyor, akıllı ve gol atmayı biliyor" şeklinde konuştu.

Hollanda medyası da golcü oyuncunun ilk maçındaki başarılı oyununa kayıtsız kalmadı ve Mitroglou'na "Yunan Messi" yakıştırması yaptı.

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Mitroglou, Hollanda'yı salladı! İzleyenler hayran kaldı

Lionel Messi, Hollanda, Spor

YORUMLAR (10)
BURSASPORLU: yunan messi nerden buluyorlar böyle komik lafları 100 yıl düşünşem mitroğluna messi demem
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GS KAÇIRMIŞ CEVHERİ: mitroglu messi aynı yerde oynuyorlar zaten. 9 dakikada messi 18 dakikada pele 90 dakikada efsane olur
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ULTRAASLAN: Bizden giden yıldız oluyor BEA
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SÜPER BASIN: la bu medya var ya:) 81 dakika da girdi adam 9 dakika oynadı nasıl tam not almış puhaaaaa
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KALİTELİALİKOÇ: keşke fenere alaydık
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KOSTAS: DİAGNE YERİNE BU ADAMA DAHA FAZLA ŞANS VERİLEBİLİRDİ.
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OLAY BU: dedım ben bu adamı her maç 9 dakika oynaymalıyız diye kimseye anlatamadım hep 8 dakika oynattık hep hep. .
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ADINIZI YAZIN: iste bu kadar esek hosaftan ne anlarki her zaman söyluyoruz fatih terim salagin biri oldugunu
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FB 18: 9 dakikada Messi olduysa 90 dakida kesin Pele olur
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ASLAN1973: bence geri kakalamaya çalışıyorlar bize
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