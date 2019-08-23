Mitroglou, Hollanda'yı salladı! İzleyenler hayran kaldı

Yunan golcü, PSV'nin pollon Limasol ile oynadığı maçta sadece 9 dakika forma giymesine rağmen, başarılı performansıyla Hollanda basını tarafından Lionel Messi'ye benzetildi.

MAÇA DAMGA VURDU

PSV Eindhoven, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Apollon Limasol'ü konuk etti. Kırmızı-beyazlı ekip, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılırken, mücadeleye PSV'nin Galatsaray'dan kiraladığı Kostas Mitroglou damgasını vurdu.

Yunan santrfor, oyuna sonradan dahil olmasına ve sadece 9 dakika süre almasına rağmen ortaya koyduğu performansla büyük beğeni topladı. Hollanda ekibinin teknik direktörü Mark van Bommel de maçın ardından 31 yaşındaki futbolcu için övgü dolu sözler kullandı.

HOCASINDAN TAM NOT ALDI

Deneyimli çalıştırıcı, "Mitroglou aramıza katıldığı için mutluyum. Kadromuzda olmayan bazı özellikler, kaliteler onunla birlikte geldi. Çok sert, güçlü fiziğe sahip, topu iyi saklıyor, akıllı ve gol atmayı biliyor" şeklinde konuştu.

Hollanda medyası da golcü oyuncunun ilk maçındaki başarılı oyununa kayıtsız kalmadı ve Mitroglou'na "Yunan Messi" yakıştırması yaptı.