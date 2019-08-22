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Galatasaray, Kostas Mitroglou'nu PSV'ye kiraladı

Galatasaray, geçen sezonun devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Kostas Mitroglou'nun Hollanda Eredivisie takımlarından PSV Eindhoven'a kiralandığını KAP'a bildirdi. Sarı kırmızılı takım Yunan golcüye 1 milyon 950 bin euro ödeyecek.

22.08.2019 00:17
Galatasaray, Kostas Mitroglou'nu PSV'ye kiraladı

Sarı kırmızılı kulüp, bir sezonluk kiralama boyunca Yunan golcüye 1 milyon 950 bin euro ödeyecekken, PSV ise Galatasaray'a 1 milyon 250 bin euro transfer ücreti ödeyecek.

"PSV İLE ANLAŞMAYA VARILMIŞTIR"

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbolcu Konstantinos Mitroglou'nun 2019-2020 futbol sezonu için geçici transferi konusunda PSV N.V. Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, PSV N.V. Kulübü Şirketimize oyuncunun sabit transfer ücretine istinaden net 1.250.000 euro ödeyecektir. Yapılan anlaşma gereği Şirketimiz oyuncuya 2019-2020 sezonu boyunca toplam net 1.950.000 euro tutarında sabit transfer ücreti ödeyecektir."

Galatasaray, Kostas Mitroglou'nu PSV'ye kiraladı

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Galatasaray, Eindhoven, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR (4)
TÜRK: ffp için 1. 25m cıkarmıslar güzel taktik akıllıca
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3 1
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GS FATOŞ: yani göndermenin maliyeti bize 700bin euro.
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BABOUUUU: Geçen yıl bizi ipten almıştı herşey için teşekkürler Kostas . . .
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CİDDEN Mİ?: adamın 1 golü var
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