Mitsubishi'den mart kampanyası
Temsa Motorlu Araçlar, tüm Mitsubishi modellerinde mart ayına özel yeni kampanyalarını başlattı.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:01
Temsa Motorlu Araçlar, tüm Mitsubishi modellerinde mart ayına özel yeni kampanyalarını başlattı.
Mart ayı boyunca; yeni Mitsubishi L200 modellerine 100 bin TL'ye 24 ay yüzde 0,69 faiz avantajı ile sahip olunabiliyor. Outlander faiz kampanyası ise 70 bin TL' ye 12 ay yüzde 0 faiz olarak belirlendi.
?2019 Eclipse Cross CVT araçlar için geçerli olan kampanyada 50 bin TL' ye 12 ay yüzde 0,69 kampanyası uygulanacak.
2019 Space Star için 36 bin TL' ye 12 ay yüzde 0,49 finansman kampanyası uygulanırken, 2019 ASX model araç için ise 50 bin TL' ye 12 ay yüzde 0,69 faiz olanağı sunuluyor.
Mart ayı boyunca; yeni Mitsubishi L200 modellerine 100 bin TL'ye 24 ay yüzde 0,69 faiz avantajı ile sahip olunabiliyor. Outlander faiz kampanyası ise 70 bin TL' ye 12 ay yüzde 0 faiz olarak belirlendi.
?2019 Eclipse Cross CVT araçlar için geçerli olan kampanyada 50 bin TL' ye 12 ay yüzde 0,69 kampanyası uygulanacak.
2019 Space Star için 36 bin TL' ye 12 ay yüzde 0,49 finansman kampanyası uygulanırken, 2019 ASX model araç için ise 50 bin TL' ye 12 ay yüzde 0,69 faiz olanağı sunuluyor.
Kaynak: Carmedya.com
Etiketler : Otomobil
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