Mitsubishi Electric, Almanya'da dijital dönüşüm teknolojilerini tanıttı

Mitsubishi Electric, Almanya 'nın Nürnberg kentinde düzenlenen SPS IPC Drives Fuarı'nda fabrika otomasyon çözümleriyle öne çıktı.Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, fabrika otomasyonu alanında hizmet gösteren şirket, 26-28 Kasım'da Nürnberg'de gerçekleştirilen SPS IPC Drives Fuarı'na katıldı.Dijital dönüşüm odaklı ileri teknolojilerini sergileyen Mitsubishi Electric, makine üretiminden fabrika görselleştirmeye, otomasyondan ağ oluşturmaya, robot teknolojilerinden veri işlemeye kadar sağladığı ürün ve çözümlerinin "e-F@ctory" konsepti ile birleşimi konusunda sektör oyuncularına önemli bilgiler aktardı.Mitsubishi Electric ayrıca, tüm yeni ürün, çözüm ve teknolojilerinde (Operasyonel Teknoloji) ve IT (Bilgi Teknolojisi) sistemleri arasındaki bağlantının artırılmasına yönelik yaptıkları çalışmalar ve bu bağlantının dijital dönüşüm süreçlerini nasıl etkilediğini vurguladı.Üretimde altyapıları birleştiriyorİşletmelerin dijitalleşme sürecinde yaşadığı zorlukların başında OT ile IT altyapısını birleştirmek geliyor. Endüstriyel hizmet ve makinelerin tasarımını, üretimini, satış ve işletimini geliştirme odaklı yeni işletme modellerinin bu birleşim ile ortaya çıkabileceğini vurgulayan Mitsubishi Electric, yeni nesil bilişim çözümü MELIPC serisi ile her iki işlevin de aktif kullanımını sağlıyor.Verilerin yerel olarak ön işleme alınabildiği ve yerel alanda değerli bilgilerin oluşturulabildiği bu seride Mitsubishi Electric, anlık olarak MES (Manufacturing Execution System-Üretim Yönetim Sistemi) ve ERP (Enterprise Resource Planning - Kurumsal Kaynak Planlaması) platformları gibi yüksek seviye IT sistemlerine sahip üretim zeminlerine bağlanabilmeyi sağlıyor.Bu teknoloji, bakım gereksinimlerinin öngörülüp düzensizliklerin fark edilmesi sayesinde üretkenlik ve verimliliğin artışına imkan tanıyor.Kesintisiz veri alışverişiMitsubishi Electric, uygun bir ağ teknolojisine ihtiyaç duyan OT/IT bağlantısı için 2020 yılı itibarıyla piyasaya süreceği tüm yeni ürünlerinin en son CC-Link IE TSN gigabit ethernet ağıyla uyumlu olması kararını aldı. Bu ağ, bağlı olan tüm OT ekipmanlarının senkronize edilebilmesine, üretim hızının ve verimliliğinin artırılmasına, IT altyapısı dahilinde kesintisiz veri alışverişi yapılabilmesine ve zamana duyarlı iletişim ağı kurulabilmesine olanak tanıyor.OT ve IT bağlantısının avantajlarından faydalanan yeni web tabanlı SaaS (Software as a Service-Hizmet Olarak Yazılım) yöntemi ile çalışan ve e-F@ctory partneri Schaeffler ile ortak geliştirilmeye başlanan kestirimci bakım çözümünün 2020 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor.Bu hizmet, e-F@ctory ortaklık ağının sağladığı bilgi birikimi ile Mitsubishi Electric'in uzmanlık ve deneyiminin birleşimi sonucu ortaya çıkan e-F@ctory konsepti sayesinde hayata geçirilebiliyor.İnsanlarla birlikte çalışabilen yeni robot fuarda sergilendiİnsan ve robot iş birliğinin geliştirilmesi ve artırılması için ortak çalışan yeni robot MELFA Assista Cobot'u geliştiren Mitsubishi Electric, bu yeni robot teknolojisini ekstra dayanıklılık özelliği ekleyerek tasarladı.SPS IPC Drives Fuarı kapsamında teknoloji özel gösterimi ile sergilenen Cobot, insanlarla yakın iş birliği içerisinde maksimum güvenlik, kullanım kolaylığı, programlanabilirlik ve konumsal tekrarlanabilirlik sağlıyor.Mitsubishi Electric, fuar kapsamında sergilediği standart endüstriyel robot uygulamasında robotların herhangi bir engelin etrafından dolaşarak çarpışmaya sebep olmadan konum alabilmesini sağlama özelliğine dikkati çekti.Mitsubishi Electric'in daha kompakt yönetim çözümleri arayan makine üreticileri için ürettiği MELSEC iQ-F PLC Serisi ise ufak boyutlu tek bir üniteden tam entegrasyonlu kontrol olanağı sağlıyor.Çok daha büyük boyutlu makinelerin ya da bütün bir üretim hattının tam kontrolünü de sağlayabilen MELSEC iQ-F PLC serisi, CC-Link IE TSN gibi tek bir ağ kullanılarak 264 hareket eksenine kadar yüksek dinamik hareket kontrolüne imkan tanıyor.Fabrikaların ihtiyaçlarına yönelik teknolojilerFuar kapsamında sergilenen yeni MELFA RV-8CRL eklemli kol robotu, maliyette rekabetçi olmasının yanı sıra düşük-orta zorluk seviyesindeki alanlarda hizmet vermek üzere özel olarak üretildi.Sergilenen bir diğer teknoloji olan Mitsubishi Electric'in en küçük ve en güçlü kompakt PLC'si FX5UC Serisi Micro PLC, makine imalatçılarının ve üreticilerinin daha fazla işlevselliği daha küçük bir alana sığdırabilmelerini sağlıyor.Otomatik ayarlama fonksiyonları ve entegre durum gözleme özelliklerine sahip MELSERVO MR-J4 Amplifikatör serisi, makine üreticilerine çoklu ağ bağlantı seçenekleri ve kompakt boyut sunuyor.Fuardaki standında ICONICS Yazılım Ürünleri Paketi'ni de sergileyen Mitsubishi Electric, Mayıs 2019'da ABD merkezli otomasyon yazılımı sağlayıcısı olan ICONICS'in yüzde 100'ünü satın aldığını duyurmuştu.Mitsubishi Electric'in fabrika, süreç ve inşaat otomasyonu alanlarındaki kabiliyetini daha da artıran ICONICS Yazılım Ürünleri Paketi, bu alanlar için Mitsubishi Electric'in SCADA çözümlerine eşlik edecek.