Mitsubishi Electric, klima sistemleriyle iç mekanlara taze ve temiz hava sunuyor

"Evden Uzaya" kadar çok geniş bir alanda toplumların yaşam kalitesini artırmak için ürün ve çözümler geliştiren Mitsubishi Electric, bireysel havalandırma ve klima sistemleri ile iç mekanların kirli havasını temizlerken, pencere açmadan dışarının oksijeni bol taze havasını filtreleyerek içeriyi havalandırıyor ve nem düzeyini dengeliyor.Mitsubishi Electric açıklamasına göre, virüs, bakteri, toz ve alerjenlerden uzak bir mekan için yeni teknolojilerle geliştirilmiş havalandırma sistemleri ve klimalar büyük avantaj sağlıyor. İklimlendirme alanındaki teknolojisiyle dikkati çeken Mitsubishi Electric, bu noktada iç ortam hava kalitesi için yeni ve verimli çözümler sunuyor. 1970'li yıllarda mucidi olduğu Lossnay havalandırma cihazları ve inovatif teknolojiler ile ürettiği Legendera serisi klimalarla öne çıkan Mitsubishi Electric, ürünleriyle iç ortam havasının taze ve temiz kalmasına imkan tanıyor.Yüksek filtrelemeden geçmiş ve nemi dengelenmiş taze hava ile yenilenen ortam havası sayesinde; bireylerin karşılaştığı baş ağrısı, baş dönmesi, göz kaşınması, boğaz kuruması, konsantrasyon eksikliği ve çalışan-öğrenci veriminin düşüşü gibi hasta bina sendromundan kaynaklı birçok olumsuzluğun da önüne geçilebiliyor.- İç mekanlarda temiz hava için yeni teknoloji filtrelerAçıklamaya göre, yüksek iç ortam hava kalitesinin olmazsa olmaz dört temel unsuru havadaki karbondioksit konsantrasyonu, sıcaklık, nem ve partikül seviyesi olarak sayılıyor. Sağlıklı bir iç mekan havası; virüs, bakteri, toz ve uçucu kimyasal bileşen parçacıkları izole etmek için ortamı havalandırırken aynı zamanda dışarıdan alınan havanın filtrelenmesi ile mümkün oluyor. Kontrolsüz bir şekilde pencere açılarak yapılan havalandırma esnasında sadece hava temizleme cihazı ile temizlik yapılması sürdürülebilir hijyen sağlamıyor.Lossnay havalandırma cihazları ortamın sıcaklık, nem ve oksijen dengelemesini yaparken, yüksek verimli filtresi sayesinde 0,3 mikron büyüklüğe kadar küçük kirletici filtrelemesi yapabiliyor. Böylece sağlık problemlerine yol açabilecek unsurlara imkan vermiyor.- Bağımsız testlere göre bakterileri ve influenza gibi virüsleri yüzde 99'a kadar azaltabiliyorMitsubishi Electric'in Legendera serisi klimaları için geliştirilen Plasma Quad Plus filtre de markanın hava temizleme cihazlarındaki çalışma prensibiyle öne çıkıyor. Japonya 'daki bağımsız laboratuvarlarda gerçekleştirilen ev tipi hava temizleme cihazları test sistemi olan JEM 1467'ye dayalı test sonuçlarına göre, Plasma Quad Plus filtre bakterileri yüzde 99'a varan oranda azaltabiliyor. Ulusal Hastane Organizasyonu Virüs Araştırma Merkezi tarafından yapılan benzer standartlara dayalı bir başka test sonucu da influenza (H3N2) gibi virüslerin de bu filtre ile yüzde 99'a varan oranda azaltılabilme başarısını onaylıyor. Testlerin 25 metreküp gibi alanlarda yapılması günlük kullanımda da bu başarının mümkün olduğunu ortaya koyuyor.Tokyo Çevresel Alerjenler Enstitüsü (ITEA) tarafından yapılan Legendera klima test sonuçlarında da Plasma Quad Plus filtrenin, alerjenlerde yüzde 98, toz ve mite kirleticilerinde yüzde 99,7 gibi yüksek oranlara ulaşan bir filtreleme etkisi gözleniyor.Bu testlere ek olarak fabrika laboratuvarlarındaki test sonuçlarına göre saç telinin yaklaşık yirmide biri büyüklüğe denk gelen 2,5 mikrometreden daha küçük boyutlardaki kirleticileri filtreleyebilme anlamına gelen "PM2.5" düzeyindeki filtreleme teknolojisi, Legendera klimaları 2017 yılından bu yana "PM2.5" filtreleme yapabilen duvar tipi klima cihazı olarak öne çıkarıyor. Plasma Quad Plus filtre, klimanın çalışma modundan bağımsız fan modunda da çalışabilmesi, filtrenin sadece 2 Watt elektrik tüketimi, yüksek etkili değerlendirmesi ile A sınıfı filtreleme gibi önemli özellikleri sayesinde iç hava kalitesine ek olarak kullanıcılarına ekonomik katkı da sağlıyor.Lossnay'in patentli teknolojisi ile nem dengesi sağlanmış taze havaAçıklamaya göre, Mitsubishi Electric, İkinci Dünya Savaşı dönemindeki ihtiyaçlardan doğan ve basit anlamda giriş ve çıkış hava yollarını ayırarak taze hava ihtiyacını karşılayan havalandırma sistemlerinde patentli selülozik ısı değiştirici kullanarak havalandırmayı inovatif bir boyuta taşıyor. Lossnay havalandırma cihazlarında kullandığı bu teknoloji, havalandırma esnasında birbirine temas etmeden tahliye edilen kirli-ağır iç ortam havası ile ortama iletilen dış havanın sıcaklık ve nem seviyeleri arasında dengeleme yapabiliyor. Yüzde 85'i aşan verimle çalışabilen bu sistemler, yüzde 100 taze havayı, ısı kaybını minimumda tutarak ve nem dengesi sağlanmış olarak ortama aktarabiliyor. Endüstriyel üretim alanları, şehir merkezleri, iş yerleri ve konutlar, okullar ve kreşler gibi birçok farklı ortamda pencere açılarak havalandırma yapılması yerine sürdürülebilir yüksek bir iç ortam hava kalitesi sağlayan Lossnay taze hava sistemleri, sessizlik, verim ve konfor sunan teknolojik bir çözüm olarak dikkati çekiyor.Çift Katmanlı Kaplama özelliği ile iç ünite temizliği de kolaylaşıyorAyrıca açıklamada verilen bilgiye göre, havada bulunan kirleticiler genel olarak toz gibi hidrofilik (su seven) ve yağ, sigara dumanı, karbon gibi hidrofibik (sudan kaçan) kirleticiler olarak iki gruba ayrılıyor. Her iki grubun farklı moleküler yapıları gereği yüzey tutulumlarını azaltmak için farklı yüzey koruma kaplama teknolojileri bulunuyor. Birbiriyle ters etkileşimde olan iki kaplama çeşidi Mitsubishi Electric'in sahip olduğu üretim teknolojisi ile aynı yüzeye problemsiz bir şekilde uygulanabiliyor.Marka, Legendera serisi klimalarının iç ünitelerinde uyguladığı bu Çift Katmanlı Kaplama (Dual Barrier Coating) özelliği ile sektörde farklılaşıyor. İç ünitede fan, ısı değiştirici ve hava yolu üzerine uygulanan bu çift katmanlı yapı, yağ ve su bazlı kirleticilerin birikmesini zorlaştırıyor ve kirleticilerin filtre üzerinde birikmesine imkan tanıyor. Bu sayede kullanıcılar, filtrelerini temizlediklerinde bireysel olarak daha kolay ve etkin cihaz temizliği gerçekleştirebiliyor.Çift Katmanlı Kaplama teknolojisine sahip Legendera klimalar, gerek yüksek filtreleme fonksiyonları gerekse sistem temizliği ile sürdürülebilir iç ortam hava kalitesine katkı sağlarken, ilk gün performansını çok daha uzun süre koruyarak kullanıcılarına ekonomik anlamda da avantaj sunuyor.

Kaynak: AA