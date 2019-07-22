Mitsubishi Electric startup Realtime Robotics'e yatırım yaptı

Mitsubishi Electric, hareket planlama çözümleri geliştiren ABD'li bir teknoloji startup'ı olan Realtime Robotics'e yatırım yaparak hissedar oldu.

Startup şirketinin teknolojisi, endüstriyel robot sistemlerinde performans ve güvenliğin artırılması için kullanılacak

Mitsubishi Electric tarafından sağlanan finansmanın güvenlik ve performans konusunda ilerleme kaydedilmesini sağlayarak endüstriyel robot sistemlerinin geliştirilmesine ivme kazandırması hedeflenerek Mitsubishi Electric, 2020 yılı itibariyle Realtime Robotics'in hareket planlama teknolojilerinin entegre edildiği yeni endüstriyel robot sistemlerinin lansmanını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Mitsubishi Electric'in hissedar konumunda yer aldığı Realtime Robotics, bir robotun hiçbir engele çarpmadan hedefe ulaşması için optimum yolun hesaplanması ve tespit edilmesini sağlayan hareket planlama teknolojilerini geliştiriyor ve satışa sunuyor. Realtime Robotics'in hareket yolu planlama çözümü, gerekli hesaplamaları gerçek zamanlı olarak uyguluyor.

Mitsubishi Electric, Realtime Robotics teknolojileriyle ulaşmayı amaçladığı robotik sistem konfigürasyonları için şu örnekleri veriyor: Mitsubishi Electric teknolojisi olan Maisart yapay zeka teknolojisi ve vizyon sensörü sayesinde aynı hizada sıralanmayan parçaların rastgele toplanması. Maisart yapay zeka teknolojisi ve güç sensörleriyle elde edilen hassas güç kontrolü sayesinde yüksek hızlı ve yüksek hassasiyetli parça yerleştirme özelliği ve Realtime Robotics teknolojisi için otomatik olarak 3D modeller oluşturmak ve engellerden kaçınmak için çalışma ortamlarının sensör verileri yardımıyla algılanması.

Kaynak: DHA