Mitsubishi Electric'ten pamuk şekeri yapan robot

İleri otomasyon teknolojileriyle sanayiye yüksek katma değer sağlayan Mitsubishi Electric'in, sanayicilerin sağ kolu olmaya aday insan eli hassasiyetine sahip robotu pamuk şeker yaparak 5. Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi'nde ziyaretçilere ikram etti.Şirketten yapılan açıklamaya göre, endüstriyel robotların Türkiye 'deki en büyük buluşmalarından biri olarak Yeşilköy WOW Kongre Merkezi'nde 1-3 Ekim 2019'da düzenlenen 5. Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi'ne "Dijital Fabrikalar Zamanı" konsepti ile katılan Mitsubishi Electric, pamuk şekeri yaparak ziyaretçilere ikram eden Japon robotuyla öne çıktı.İleri teknolojiye sahip fabrika otomasyon ürünleri ile sanayicilere yüksek katma değer sağlayan Mitsubishi Electric'in insan eline yakın şekilde yüksek hassasiyete sahip yetenekli robotu, dijital fabrikaların üretim süreçlerinde sanayicilerin sağ kolu olmaya aday olduğunu ortaya koydu.Açıklamada zirvedeki konuşmasına yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri OEM İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel, markanın Sanayi 4.0'a yanıtı olan dijital fabrika konsepti e-F@ctory ve ileri robot teknolojileri hakkında detaylı bilgiler vererek robot yatırımı yapmak isteyen sanayicilere ışık tuttu.Türkiye'de başta sanayi olmak üzere robot kullanımının hızla yaygınlaştığını belirten Bizel, fabrikaların üretim sürecinde hayati önem taşıyan robotların, sağladıkları hız ve kolaylıklarla çok olağan bir iş gücü haline geldiğini anlattı.Bizel, dünya devi Mitsubishi Electric'in Türkiye'de fabrika otomasyonu ve ileri robot teknolojileri alanında iddialı bir oyuncu olduğunu aktararak, robotlar ile endüstride daha esnek bir üretim sağlamayı, üretim maliyetlerini düşürerek insan konforunu artırmayı ve ihtiyaç olan her yerde robot teknolojisinin kullanılmasını hedeflediklerini söyledi.7/24 her koşulda 25 bin saat bakım gerektirmeden çalışan robotlarBizel, hızlı ve hassas robotlarla sanayicilere yüksek katma değer sağladıklarını belirterek, "Robotlarımızı oluşturan dişli kutusu, mekanik, elektronik teçhizat gibi bütün parçaları da Mitsubishi Electric olarak kendimiz üretiyoruz. Üretimin her aşamasında büyük kolaylık sağlayan robotlarımız, 7/24 her koşulda 25 bin saat bakım gerektirmeden çalışıyor. Kompakt yapıları ile istenildiği zaman fabrikanın her alanına taşınabilen robotlarımız böylelikle esnek bir üretim alanı sağlanmasına imkan tanıyor." ifadelerini kullandı.Sanayi 4.0 evresinde oldukça ilginç ve heyecan verici yenilikler ve gelişmeler yaşanacağını aktaran Bizel, şunları kaydetti:"İnsan hayatı her geçen gün gelişiyor ve buna bağlı olarak ihtiyaçlarımız da kişiselleşiyor. Yeni endüstri evresinin ortaya çıkışının altında insan ihtiyaçlarının, içinde siber sistemlerin de yer aldığı otomasyon sistemleri ile karşılanmak istenmesi yatıyor. Dijital fabrika yaklaşımı olarak da nitelendirilen bu sisteme sahip olan firmalar, ürünlerini ihtiyaç duyulan en uygun hale getirebiliyor ve böylece pazarda avantajlı hale geliyor. Bu ürünleri sunmak için de henüz fabrikayı kurmadan bilgisayar ortamında ihtiyaç ve verimliliği görmek ve buna göre yatırım yapmak gerekiyor.Mitsubishi Electric'in Sanayi 4.0'a yanıtı olan dijital fabrika konsepti e-F@ctory tam da bu noktada devreye giriyor. e-F@ctory konsepti ile tasarlanan akıllı fabrikalarda robotlar dahil tüm yeni nesil ürünler internet üzerinden haberleşebiliyorlar. Bu sayede üretim hatlarını kişisel ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirmek büyük ölçüde kolaylaşıyor. Üretimde çok ciddi maliyet tasarrufu sağlayan ve yönetimden üretim katına kadar tüm fabrika katmanlarını optimize etmek için ileri teknolojileri kullanan e-F@ctory, küresel rekabette bir adım önde olmayı sağlıyor."