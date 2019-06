Mitsubishi Electric'ten Sanayi 4.0 dönüşümü için çözüm platformu

Mitsubishi Electric, Türk şirketlerinin Sanayi 4.0 kapsamında üretim gücünü pekiştirmek için dijital fabrikalara geçiş sürecine e-F@ctory konsepti ile çözüm sunuyor.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, Sanayi 4.0 evresinde sürekli değişen ve kişiselleşen ihtiyaçları en hızlı ve verimli şekilde karşılayabilecek üretim bantlarını kurmak sanayinin en önemli gündem maddesi haline geldi.

Sanayinin dijitalleşmesi olarak özetlenen bu süreçte, Türkiye'nin de üretim gücünü pekiştirmesi için dijital fabrikalara geçişi önem kazanıyor. Bu yeni endüstri evresine e-F@ctory konsepti ile yanıt veren Mitsubishi Electric, Türkiye'de geleceğin dijital fabrikalarını bugünden kurmaya imkan tanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri OEM İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel, markanın dijital fabrika konsepti e-F@ctory sayesinde fabrikaları, Sanayi 4.0'ın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kurmanın ve kurulumdan önce sanal fabrika oluşturarak üretimi test etmenin mümkün olduğunu bildirdi.

e-F@ctory konsepti içinde yer alan Cube Enterprise Çözüm Platformu'nun üretimde dijital dönüşümün ilk adımı olduğunu vurgulayan Bizel, bu platformun, üretim bölümü ve IT sistemi arasında gerekli bilgi işlemeyi sağladığını aktardı.

Bizel, Cube Enterprise Çözüm Platformu içinde bulunan endüstriyel bilgisayar MELIPC sayesinde ise fabrikadaki verilerin dışarı çıkarılmadan üretim hattı içerisinde gerçek zamanlı olarak analiz edildiğini, bu sayede siber güvenlik tehlikelerinin de çok yüksek oranda engellendiğini kaydetti.

Sanayi 4.0 çağında üreticilerin global pazarlarda rekabet edebilmesi için daha süratli ve esnek fabrikaların gerekli hale geldiğini belirten Bizel, bu süreçte sanayinin en önemli gündem maddesinin "üretim" olduğunu vurguladı.

Bizel, dünyada bir dakika içerisinde online alışveriş siteleri üzerinden ne kadar ticaret yapıldığına bakıldığında neden hızlı bir değişime ihtiyaç olduğunun daha rahat anlaşılabildiğini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni çağda tüketiciler, üreticileri değişime zorluyor. Bu değişim sadece hızla da ilgili değil, aynı zamanda tüketicilerin kişiselleştirilmiş ürün talepleri de her geçen gün artıyor. Dünyada yüksek üretim gücü ve potansiyeli ile dikkat çeken Türkiye'nin de sürdürülebilir kalkınma için dijital üretime adaptasyonu çok önemli. Bunun içinse bir yandan üretim hızı ve kalitesi artarken, diğer taraftan maliyetlerin düşmesi gerekiyor. Biz bu noktada yeni endüstri evresinin iddialı bir oyuncusu olarak, Türk sanayisinin ileri robot teknolojileri ile donatılmış geleceğin dijital ve akıllı fabrikalarına şimdiden hazır olması için çözümler sunuyoruz."

"e-F@ctory ile geleceğin dijital fabrikalarını bugünden kurmak mümkün"

Tolga Bizel, halihazırda makinelerin çevrelerinde olup bitenleri anlayabilecek ve birbirleriyle internet protokolleri aracılığıyla iletişim kurabilecek duruma geldiklerini belirterek, Mitsubishi Electric'in Sanayi 4.0'a yanıtı olan e-F@ctory konsepti ile geleceğin dijital fabrikalarını bugünden kurmanın mümkün olduğunu vurguladı.

Bugün e-F@ctory altyapısı sayesinde robotların üretim hattındaki diğer ürünlerle de haberleşebildiğini ve bilgileri insan kontrolünden bağımsız olarak hem kendi aralarında hem de fabrikayı kontrol eden ana sistemle paylaşıp verimliliği artırmak için hazır olduğunu bildiren Bizel, şunları kaydetti:

"Çünkü e-F@ctory konseptinde fabrika otomasyonunda yer alan tüm ürünler birbirleriyle entegre ve açık bir mimari ile çalışıyor. Güvenilir ve esnek üretim sistemleri kurmaya yönelik entegre bir çözüm olarak öne çıkan e-F@ctory, üretimde hızı, kaliteyi ve verimliliği artırırken, çok ciddi maliyet tasarrufu sağlıyor. Mitsubishi Electric, bu konsept ile sanayicilere fabrikalarını Sanayi 4.0'ın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kurma imkanı tanıyor. Fabrika yatırımından önce sanal bir fabrika oluşturarak ortaya çıkacak fabrikanın ve üretimin simülasyonunu gerçekleştirme, verimliliği değerlendirme ve oluşan çıktılar doğrultusunda yatırımı şekillendirme fırsatı sunuyor."

"Önleyici bakım maliyeti düşüyor, üretim kalitesi artıyor"

Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri OEM İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Bizel, fabrikalarda dijital dönüşüm için üretim verilerinin gerçek zamanlı kullanımı, analizi ve IT sistemi ile koordinasyonunun büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bu noktada e-F@ctory konseptinin içinde yer alan ve fabrikaların dijital dönüşümünün ilk adımı olan Cube Enterprise Çözüm Platformu'nun üretim bölümü ve IT sistemi arasında gerekli bilgi işlemeyi sağladığını aktaran Bizel, "Verileri çevrim dışı olarak analiz ederken, üretim alanı verilerini toplayan, etkili bir analiz için veri işleyen ve analiz sonuçlarını gerçek zamanlı olarak kullanan platform, bu sayede önleyici bakım maliyetinin düşürülmesine ve yüksek kaliteli üretime imkan tanıyor." ifadelerini kullandı.

Cube Enterprise Çözüm Platformu içinde bulunan endüstriyel bilgisayar MELIPC'nin, üretim hatlarında genel endüstriyel bilgisayarlarla yapılamayan gerçek zamanlı kontrolü gerçekleştirebildiğini aktaran Bizel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yüksek hızda yüksek hassasiyetli cihaz kontrolü ve bilgi işleme yapılabilen MELIPC sayesinde fabrikadaki veriler dışarı çıkarılmadan fabrika içerisinde gerçek zamanlı olarak analiz edilebiliyor. Böylece siber güvenlik tehlikeleri de çok yüksek oranda engellenmiş oluyor. Gerçek zamanlı uygulanan analiz sayesinde ise üretim hattında alınması gereken aksiyonlara çok daha hızlı karar verilebiliyor. Bu sistem, her fabrikanın dijital dönüşüm ihtiyacına özel modelleme yapma imkanı da tanıyor."

