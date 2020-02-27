Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim AŞ'ye ihracat ödülü

Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim AŞ, Ege İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde iklimlendirme sektöründeki 841 firma içinden geçen yıl en fazla ihracat gerçekleştiren firma oldu.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, ev tipi klimaların geliştirilmesi ve üretimi için Manisa'da kurduğu fabrikasında 2017 sonunda üretime başlayan firma, Mitsubishi Electric'in Sanayi 4.0'a yanıtı olan e-F@ctory konsepti ile tasarlanan tesiste yüksek teknolojili ve çevreye dost ürünler üretiyor.

Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim AŞ, Ege İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde iklimlendirme sektöründeki 841 firma içinden 2019 yılında en fazla ihracat gerçekleştiren firma ödülüne layık görüldü. Törende, şirket adına ödülü Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim AŞ Başkanı Katsu Wada aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Katsu Wada, Türkiye'nin jeopolitik konumu, genç nüfusu ve büyüme potansiyeli ile güçlü bir ülke olduğunu vurgulayarak, ihracattaki başarılarının yanı sıra iç piyasaya ve istihdama da katkı sağlayarak Türk halkı için yatırım yaptıklarını kaydetti.

Dünya genelinde 34 ülkede faaliyet gösteren Mitsubishi Electric'in gelişme ve büyüme potansiyeline inandığı Türkiye'ye yatırım yaptığına işaret eden Wada, Manisa'daki fabrikanın Mitsubishi Electric'in Avrupa'daki ilk ev tipi klima fabrikası olduğunu bildirdi.

Wada, Türkiye'nin, Mitsubishi Electric Corporation için ev tipi klima alanında önemli bir üretim üssü haline geldiğini belirterek, "Mitsubishi Electric, Türkiye'nin jeopolitik konumu, genç nüfusu ve büyüme potansiyeli ile güçlü bir ülke olduğuna inanıyor. Büyüyen Türkiye'nin belirlediği yüksek ekonomik hedeflerine ulaşması için gerekli teknoloji ve bilgi kullanımını aktarmayı hedefleyen Mitsubishi Electric, ihracattaki başarının yanı sıra iç piyasaya ve istihdama da katkı sağlayarak Türk halkı için yatırım yapıyor." ifadelerini kullandı.

Mitsubishi Electric'in Sanayi 4.0'a yanıtı olan e-F@ctory konsepti ile tasarlanan dijital fabrikasında yüksek teknolojili çevreye dost ürünler üretildiğini aktaran Wada, "Yaklaşık 406,2 milyon TL sermayeyle 60 bin metrekareye yakın alan üzerinde hayata geçirilen ve Aralık 2017'de üretime başlayan ev tipi klima fabrikamızın Mart 2021'de sona eren mali yıl itibarıyla yıllık üretim miktarının 500 bin sete (iç ve dış ünite) ulaşması hedefleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA