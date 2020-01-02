Mitsubishi Electric, verimlilik sağlayacak değişimlerin önemini vurguladı

Mitsubishi Electric, Enerji Tasarrufu Haftası'nda daha iyi bir gelecek için verimlilik sağlayacak değişimlerin önemini vurguladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, enerji Tasarrufu Haftası kapsamında açıklamalarda bulunan Mitsubishi Electric, global felsefesi Changes for the Better (Daha İyisi İçin Değişim) çerçevesinde daha iyi bir gelecek ve sürdürülebilir bir dünya için çalışıyor.

Toplumların yaşam kalitesini artırmak amacıyla evden uzaya kadar pek çok farklı kulvarda ileri teknolojili çözümler geliştiren marka, Türkiye'de de iklimlendirme, otomasyon, asansör, yürüyen merdiven, görsel veri, uydu ve ulaştırma bağlantılı altyapı sistemleri gibi alanlarda yüksek katma değer sağlamak için faaliyet gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, dünyadaki mevcut kaynakların en etkili ve verimli şekilde kullanılmasının önemli olduğunu belirtti.

Saraçoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın mevcut kaynakları gitgide azalıyor. Bu sebeple özellikle sanayide enerji kullanımının, üretimde ve üretim standartlarında bir düşüşe neden olmadan azaltılması gerekiyor. Mitsubishi Electric olarak Türkiye'de enerji verimli, çevreci, kullanıcı dostu ve uzun ömürlü otomasyon çözümlerimizle işletmelerde ve projelerde ciddi oranda enerji tasarrufu sağlıyoruz. Enerji Kontrol Paketi uygulamamızla işletmelerde enerji tüketilen tüm noktalardan canlı veri toplayarak sağlıklı ve kolay bir analize imkan tanıyoruz. Yüksek oranda enerji yönetimi için donanım, yazılım ve dokümantasyonu buluşturuyoruz. Mitsubishi Electric'in Sanayi 4.0'a yanıtı olan dijital fabrika konseptimiz e-F@ctory ile fabrikalara çok daha hızlı, verimli ve çevreci üretim imkanı tanıyoruz.

Konut, ofis ve endüstriyel klima sistemleri alanında; yapay zeka teknolojileri ile donatılmış, A+++ enerji sınıfına ulaşan ve sistem ömrünü tamamlayana kadar çevreye dost bir yaklaşımla maksimum enerji tasarrufu sağlayabilen geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Mitsubishi Electric'in Manisa'da dijital fabrika konsepti e-F@ctory altyapısıyla kurduğu ev tipi klima fabrikasında üretilerek Türkiye ve Avrupa pazarına sunulan klimalarımız çevreye dost özellikleri ve tasarımı ile öne çıkıyor. Mitsubishi Electric tarafından icat edilen ve sadece markamızın asansörlerinde bulunan kabin içi yüke göre asansör hızını belirleme teknolojimizle de yüksek enerji tasarrufu sağlıyor ve karbondioksit emisyonunu azaltıyoruz."

Mitsubishi Electric'in, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI-World Resources Institude) tarafından geliştirilen su riski değerlendirme aracı WRI Aqueduct'u kullanarak, su riski tedbirlerine en çok ihtiyaç duyulan küresel üretim sahalarına öncelik verdiğini belirten Saraçoğlu, bunun sonucunda toplam su tüketiminin 40 bin metreküp azaltıldığını belirtti.

Markanın arıtılan atık suların soğutma sistemlerinde yeniden kullanılması gibi bazı tedbirler sayesinde kümülatif su geri dönüşüm oranının iyileştirilmesine katkı sağladığını belirten Saraçoğlu, "Mitsubishi Electric, iklim değişikliği ile mücadele ve su kaynaklarını korumaya yönelik çalışmaları ile CDP (Carbon Disclosure Project - Karbon Saydamlık Projesi) tarafından iklim ve su kategorilerinde en yüksek sıralama olan A listesine girmeyi başarıyor." ifadelerini kullandı.

"Mitsubishi Electric, 2021 yılına kadar çevreyle ilgili önemli hedefler belirlemiş durumda"

Saraçoğlu, tüm faaliyetlerini küresel ve önde gelen çevre dostu bir şirket olma hedefi doğrultusunda şekillendiren Mitsubishi Electric'in global çevre misyonu Eco Changes (Eko Değişim) çerçevesinde, hem kendi çalışanlarının hem de toplumun eko-bilinç düzeyini artırmak için çalıştığını kaydetti.

Saraçoğlu, "Mitsubishi Electric, 100. yıldönümü olan 2021 yılına kadar çevreyle ilgili önemli hedefler belirlemiş durumda. Bu kapsamda; düşük karbon ve geri dönüşüme dayalı bir toplum yaratılmasına katkıda bulunmayı, doğayla uyum içerisinde faaliyet göstermeyi ve grubun çevre yönetimi konusundaki faaliyetlerini güçlendirmeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mitsubishi Electric'in 2019 Japon mali yılına (1 Nisan 2018 - 31 Mart 2019 dönemi) ilişkin Çevre Raporu'nun sonuçlarını değerlendiren Saraçoğlu, "Mitsubishi Electric olarak, 2021 hedeflerimiz paralelinde ürün kullanımından kaynaklanan karbondioksit emisyonunu 2001 mali yılına kıyasla, üretimden kaynaklanan karbondioksit emisyonunu ise 1991 mali yılına göre yüzde 30 oranında azaltmayı amaçlıyoruz. Bu noktada 2019 Çevre Raporumuz, hedeflerimize ulaşma yolunda önemli adımlar atıldığını ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA