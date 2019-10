Mitsubishi MI-TECH CONCEPT buggy tipi elektrikli SUV konsept

Mitsubishi Motors, elektrikli araç yelpazesini genişletecekMITSUBISHI MOTORS 2019 Tokyo Otomobil Fuarı'nda MI-TECH CONCEPT buggy tipi elektrikli SUV konsept otomobilini dünyaya tanıttıMITSUBISHI MOTORS CORPORATION (MMC), Tokyo'da düzenlenen ve dünya otomotiv sektörünü buluşturan en önemli etkinliklerden biri olan 2019 Tokyo Otomobil Fuarı'nda MI-TECH CONCEPT küçük ölçekli elektrikli SUV konsept otomobil ile MI-TECH CONCEPT ve SUPER HEIGHT K-WAGON CONCEPT Kei otomobili görücüye çıkardı."Elektrikli araç yelpazemizi genişleteceğiz"MMC CEO'su Takao Kato ve COO'su Ashwani Gupta, düzenlenen basın toplantısında araçları tanıtarak MMC'nin elektrifikasyon stratejisini açıkladılar. Kato konuşmasında "Elektrifikasyon teknolojisine, özellikle plug-in hibrit (PHEV) modellere odaklanıyoruz. MMC'nin gelecekte PHEV kategorisinde lider olması için daha fazla varyasyon sunarak ve ittifakın çeşitlilik içeren elektrifikasyon teknolojilerinden yararlanarak elektrikli araç yelpazemizi genişleteceğiz" dedi. Gupta ise, MMC'nin elektrifikasyon teknolojilerinden birini 2022 yılına kadar yeni orta ve kompakt SUV'larda, Kei otomobilde ise yakın gelecekte kullanmayı planladıklarını ekledi.MI-TECH CONCEPT otomobilin özellikleriMitsubishi MI-TECH CONCEPT, "her türlü rüzgar ve arazi koşulunda benzersiz sürüş keyfi ve güven sunan küçük plug-in hibrit elektrikli bir SUV" olarak üretildi. Bu konsept otomobil; hafif ve kompakt yeni PHEV aktarma organı, dört motorlu elektrikli 4WD sistemi, ileri sürücü destek ve koruyucu güvenlik teknolojileri ile dolu küçük boyutlu elektrikli bir SUV formatıyla MMC'nin "Drive Your Ambition" marka sloganını yansıtıyor.(1) Dinamik Buggy Tipi Tasarım"Sürücünün macerasını geliştirir" konseptiyle sunulan MI-TECH CONCEPT, Mitsubishi' li olmanın özünü yansıtan dinamik bir buggy tipi araç olarak tasarlandı. Elektrikli bir aracın öncü hissi, açık mavi gövde rengi ve ızgarada motor bobini motifi, iç tekerleklerde ve iç tasarımda ikincil bakır rengiyle ifade ediliyor.Aracın ön kısmında MMC'nin imzası olan Dynamic Shield yeni ön tasarım konsepti benimseniyor. Izgaranın ortasında saten kaplama bir renk, elektrikli bir araç olarak ifadesini vurgulamak için de ikincil renk olarak bakır kullanılıyor. T şekilli farlar, farklılaştıran bir dış görünümü vurgulamak için ön uca entegre ediliyor. Tamponun alt kısmında gövdeyi korumak için her iki tarafta alüminyum karter korumaları yer alırken iç mekanda bir hava girişi bulunuyor.Yanlardaki yükseltilmiş çamurluklar ve geniş çaplı lastikler, bir SUV olarak üst düzey hareket kabiliyetini ve gücü, ayrıca araziyi tam anlamıyla kavramak için gereken dengeyi yansıtıyor. Etkileyici bir görünüme sahip olan gövdenin şık tasarımı, adeta bir kesme makinesinde şekillendirilmiş bir metal külçeyi anımsatırken konturlu yanlardaki basamaklarla tasarım ile kullanışlılık arasında denge sağlanıyor. Aracın arkası, SUV' un sağlamlığını vurgulamak amacıyla metal külçeden oyulmuş büyük ve kalın bir altıgen tasarıma sahip. T şekilli arka farlar, önde de kullanılan aynı tasarımı paylaşıyor.Aracın içinde, yatay gösterge paneli ve işlevsel tasarım kullanımı kolaylaştırıyor. Yatay tema, gösterge paneline ve direksiyona entegre edilen bakır çizgilerle daha da vurgulanıyor. Klavye şekilli tuşlar, yatay temayı izleyerek orta konsolun üzerinde konumlanırken öndeki tutma kolu aynı zamanda tuşların kullanımını kolaylaştırmak için dayanak işlevi de görüyor. İşlevler sade ve düz, kolay anlaşılır bir şekilde sunulurken tuşlara basıldığında güvenli bir his veriyor. MMC, sürücüye daha çok huzur veren bir tasarımı vurguluyor. Ön cam, araç davranışı, araziyi tanıma ve optimum rota yönlendirmesi gibi ilgili tüm bilgileri grafik bir şekilde sunuyor.(2) Hafif ve kompakt PHEV aktarma organıYeni PHEV aktarma organında geleneksel benzinli motorun yerine hafif, kompakt bir gaz türbinli motor jeneratör yer alıyor. Günümüzde çevresel farkındalık giderek artarken ve ölçülerde küçülme devam ederken, bu konseptte PHEV aktarma organını küçük bir SUV'a entegre etmek için teknolojik bir önerme değerlendiriliyor. Gaz türbinli motor jeneratör, boyutlarına ve ağırlığına göre güçlü bir performans sunuyor.Bölgelere göre seçilebilecek dizel, gaz yağı ve alkol gibi çeşitli yakıtlarla çalışma esnekliği, gaz türbininin bir başka faydası olarak dikkat çekiyor. Egzozun temiz olması da çevresel ve enerji meselelerine yanıt veriyor.(3) Elektrikli 4WD sistemiMMC, S-AWC Entegre Araç Dinamiği Kontrol Sistemini ön ve arkada Çift Motorlu, Aktif Yalpalama Kontrolü (AYC) üniteli bir Dört Motorlu 4WD Sistemine gururla uyguladı. Fren kaliperlerinin elektrikli olması ayrıca yüksek tepki; sürüş kontrolünde yüksek isabet ve dört tekerin frenleme gücünü sağlarken dönüş ve tutuş performansını önemli ölçüde geliştiriyor. Dört tekere optimal sürüş gücü iletme kabiliyeti, arazide sürüş sırasında iki teker spin atarken hala yerde bulunan iki tekere güç iletmeyi ve sürüşü devam ettirmeyi mümkün kılıyor. MMC böylece şehirde veya engebeli arazide olsun sürücüye her koşulda güvenli ve heyecan verici bir sürüş deneyimi sunarken; sol ve sağ lastikleri tersine çevirerek 180 derece spinler gibi yeni sürüş deneyimlerine de imkan veriyor.(4) İleri sürücü destek ve koruyucu güvenlik teknolojileriAraç, artırılmış gerçeklik (AR) özellikli ön camındaki gelişmiş optik sensörler gibi teknolojilerle algılanan çeşitli bilgileri gösteren bir İnsan Makine Arabirimi (HMI) ile donatılmış olarak sunuluyor. Sürücüler; AR özellikli ön camda gösterilen araç, yol ve çevredeki trafik koşulları gibi bilgiler sayesinde görüşün zayıf olduğu durumlarda bile doğru kararlar verebiliyor.Ayrıca MI-PILOT yeni nesil sürücü destek teknolojisine de sahip olan konsept otomobil, sadece otoyollarda ve normal yollarda değil, asfaltsız yollarda da sürücü desteği sunuyor.SUPER HEIGHT K-WAGON CONCEPTMITSUBISHI MOTORS'un Tokyo'da tanıttığı diğer otomobili olan SUPER HEIGHT K-WAGON CONCEPT ise; daha çok seyahat etmek ve daha uzun mesafelere gitmek isteyen sürücülere hitap eden yeni nesil süper yüksek bir Kei vagon. Süper yüksek bir Kei vagonun geniş hacimli açık yolcu mekanına sahip olan konsept otomobil; bu araç kategorisinde gereken performansı ve işlevselliği MMC SUV'larının benzersiz tadını veren bir tasarımla sunuyor.Güçlü SUV tadı veren bir tasarıma sahip olan araç, sınıfının en iyisi konfor sunuyor ve sofistike bir iç tasarıma sahip. Yüksek performanslı motor ve CVT ile birlikte gelişmiş sürücü destek teknolojileri ve güvenlik özellikleri içeren SUPER HEIGHT K-WAGON CONCEPT; düşük ve yüksek hız bölgelerinde çevik ve stressiz yol performansı sunuyor.MMC, otoyollarda tek şeritli sürücü desteği MI-PILOT; çarpışmaların hasarını azaltan frenleme sistemi ve yanlış pedal uygulamalarında çarpışma önleme desteği içeren e-Assist koruyucu güvenlik teknolojisi paketini entegre ederek aracın Japon hükümetinin "Support Car S Wide" güvenlik sınıflandırmasına uygunluğunu sağladı. Bu sayede sürücünün üzerindeki yük hafiflerken tüm yolcular güvende hissedebiliyor.MITSUBISHI ENGELBERG TOURERTokyo Fuarı'nda sergilenen diğer bir araç olan üç sıra koltuklu SUV MITSUBISHI ENGELBERG TOURER; yeni nesil elektrifikasyon teknolojisi ve dört tekerden kontrolün eklenmesiyle; MMC'nin Outlander PHEV'de geliştirdiği kendi Çift Motor PHEV aktarma organını ileriye taşıyor.Yüksek kapasiteli sürüş bataryası; aracın ortasında zeminin altında konumlanıyor. Önde ve arkada yüksek çıktılı, yüksek verimli motorlardan oluşan Çift Motor sisteminin kullanıldığı aracın; PHEV aktarma organı daha kompakt hale getirilirken yerleşim düzeni de yolcular için daha geniş hacim yaratmak ve üç sıra koltuklu bir paket sunmak amacıyla optimize edildi.Araçta bulunan 4WD Sistemi, iki ön teker arasındaki güç dağılımının yanı sıra ön ve arkada yüksek çıktılı; yüksek verimli birer motordan oluşan Çift Motor sistemli tam zamanlı 4WD'yi de kontrol etmek için AYC'den yararlanıyor. Bunlarla MMC'nin Süper Dört Tekerden Kontrol (Super All Wheel Control (S-AWC) entegre araç davranışı kontrol sisteminin kombine edilmesi sayesinde sürüş performansı ciddi anlamda geliştiriliyor. Sürüş, viraj alma ve durma performansları; her tekere uygulanan frenleme gücünün kontrolü (Tekerlerin Kilitlenmesini Önleyen Fren Sistemi- ABS) ile ön ve arka motor çıktısı (Aktif Denge Kontrolü – ASC) entegre edilerek artırılıyor.