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Mixer, İnternet Sitesi için Yeni Bir Görünüme Kavuşuyor

Microsoft'un canlı akış hizmeti olan Mixer, son zamanlarda Tyler "Ninja" Blevins ve Cory "King Gothalion" Michael gibi dev kitlele

18.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:32
Mixer, İnternet Sitesi için Yeni Bir Görünüme Kavuşuyor
Microsoft'un canlı akış hizmeti olan Mixer, son zamanlarda Tyler "Ninja" Blevins ve Cory "King Gothalion" Michael gibi dev kitlelere sahip yayıncılara özel anlaşmalara imza attı. Mixer, topluluğunu büyütmeye ve platformda keşfedilebilirliği artırmaya yönelik bir bakış açısıyla, ana sayfası için yeni bir görünüm ve platformdaki her yayıncıya bir dizi yeni özellik sunacak.

Yeniden tasarlanan ana sayfada, öne çıkan içeriğe büyük önem verilecek. Yeni sayfa, belirli oyunların veya topluluk etkinliklerinin önerilen akışlarını ve ayrıca AI kişiselleştirilmiş öneriler sunacak. Spesifik özellikler ilerledikçe Mixer, otomatik barındırma, daha yüksek kaliteli ifadeler, iş ortakları için reklam araları üzerinde daha fazla kontrol, ana sayfadaki iş ortağı rozetleri ve Mixer'ı Xbox'ta izleme ve klip oluşturma özelliklerini de barındıracak.

Yeni Özelliklerin Büyük Bir Etki Yaratması Bekleniyor

Bu yeni özelliklerin birçoğunun, çoğunlukla yaşam kalitesi iyileştirmeleri olmakla birlikte, hem flamalar hem de izleyiciler için kümülatif olarak büyük bir etki yaratması bekleniyor. Örneğin otomatik barındırma, yayıncıların yayın yapmadığı sırada sayfalarında yayınlanan kanalları barındırmasına olanak tanıyacak.

Bazı teknoloji severler, bu yeni gelişmelerin geciktiğini, daha önce yapılması gerektiğini söylerken, bazı teknoloji severler ise tam zamanında gelişmelerin gerçekleştirildiğini söylüyor. Corona virüsü salgını nedeniyle evlerine kapanan pek çok kişi zamanının büyük çoğunluğunu internette geçiriyor. Yeni gelişmelerle birlikte Mixer'in görünürlülüğünün de artması bekleniyor.

Kaynak: Tamindir

Etiketler : Microsoft, Teknoloji

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