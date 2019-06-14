14.06.2019 12:34
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"Miya" ve "Gofret" de karne aldı

"Miya" ve "Gofret" de karne aldı

Adıyaman'da, 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu'nda görevli memur Şafak Oruç'un hayata geçirdiği "Her Sınıfın Hayvan Dostu Bulunsun Projesi" kapsamında, öğrencilerin sahiplendiği "Miya" ve "Gofret" de karne aldı.

Adıyaman'da, 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu'nda görevli memur Şafak Oruç'un hayata geçirdiği "Her Sınıfın Hayvan Dostu Bulunsun Projesi" kapsamında, öğrencilerin sahiplendiği "Miya" ve "Gofret" de karne aldı.
Eğitim dönemi boyunca öğrencilerle birlikte ders dinleyen, çocukların derslerinde ve davranışlarında olumlu etki sağlayan Miya ve Gofret için de sembolik karne hazırlandı.
Kedilere, davranışlarının değerlendirildiği karnelerini 7-A sınıfı öğretmeni Asiye Sürücü verdi. Gofret ve Miya'nın karnesindeki tüm notların "pekiyi" olması dikkati çekti.
Sevimli kediler, "okul kültürüne uyum, öz bakım, kendini tanıma, iletişim ve sosyal etkileşim, oyun ve fiziki etkinlikler, beslenme alışkanlığı, sosyal faaliyetlere katılım, takım çalışması ve sorumluluk, uyku düzeni ve çevreye duyarlılık" derslerinden 5'er puan aldı.
"Miya ve Gofret" yaz tatilini Şafak Oruç'un evinde geçirecek.
Oruç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kedilerin eğitim yılı boyunca okulda öğrencilerle birlikte olduğunu ifade etti.
"Miya" ve "Gofret" için de karne töreni düzenlediklerini aktaran Oruç, sokaktan alarak sahiplendikleri kedilerin yaklaşık 8 aydır okulda öğrencilerle birlikte olduğunu anlattı.
15 Temmuz Şehitler Ortaokulu 6'ıncı sınıf öğrencisi Sıdıka İlayda İşler ise sahiplendikleri kendilerin de karne aldığını, bunun güzel bir duygu olduğunu belirtti.
Kaynak: AA
Memur, Adıyaman, Güncel

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