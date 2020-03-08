MIYC 12. Kış Trofesinde 4. ayak mücadelesi başladı
Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) 12. Kış Trofesinde 4. ayak mücadelesi başladıBu yıl 12.'si düzenlenen kış trofesinin 4.ayağının ilk günü elverişli hava sayesinde 2 yarış ile tamamlandı.
08.03.2020 09:00
Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) 12. Kış Trofesinde 4. ayak mücadelesi başladı
Bu yıl 12.'si düzenlenen kış trofesinin 4.ayağının ilk günü elverişli hava sayesinde 2 yarış ile tamamlandı. yarışma 7-8 mart tarihlerinde Marmaris denizi açıklarında gerçekleşiyor.
İlk gün organizasyonunda planlanan iki yarışın ikisi de gerçekleştirildi. Yelkenciler IRC-0, IRC-1, IRC-2, IRC-3 ve IRC-4 kategorilerinde mücadele etti.Yarış Körfez içinde başladı, yine Marmaris körfezinde devam etti. Yelkencilerin kıyasıya mücadele ettiği yarışmada havanın güzel ve rüzgarın elverişli olması izleyenlere de keyifli anlar yaşattı. Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Rusya, Almanya, Hollanda bayraklı 34 yelkenli ile 300 yarışmacı katıldı. Yelkenciler yarışların ardından Marmaris'in güzelliklerini keşfedip keyifli zamanlar geçirdiler.
Toplamda 6 ayaktan oluşan trofenin 3.ayağında dereceye girenler, Mıyc klup bahçesinde düzenlenen törende kupalarını alıp başarılarını taçlandırdılar.
(İHA)
Bu yıl 12.'si düzenlenen kış trofesinin 4.ayağının ilk günü elverişli hava sayesinde 2 yarış ile tamamlandı. yarışma 7-8 mart tarihlerinde Marmaris denizi açıklarında gerçekleşiyor.
İlk gün organizasyonunda planlanan iki yarışın ikisi de gerçekleştirildi. Yelkenciler IRC-0, IRC-1, IRC-2, IRC-3 ve IRC-4 kategorilerinde mücadele etti.Yarış Körfez içinde başladı, yine Marmaris körfezinde devam etti. Yelkencilerin kıyasıya mücadele ettiği yarışmada havanın güzel ve rüzgarın elverişli olması izleyenlere de keyifli anlar yaşattı. Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Rusya, Almanya, Hollanda bayraklı 34 yelkenli ile 300 yarışmacı katıldı. Yelkenciler yarışların ardından Marmaris'in güzelliklerini keşfedip keyifli zamanlar geçirdiler.
Toplamda 6 ayaktan oluşan trofenin 3.ayağında dereceye girenler, Mıyc klup bahçesinde düzenlenen törende kupalarını alıp başarılarını taçlandırdılar.
(İHA)
Kaynak: İHA
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