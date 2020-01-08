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MİYC Kış Trofesi 12 yaşında

Marmaris ilçesinde Marmaris Uluslararası Yat Kulübünce (MİYC) organize edilen MIYC Kış Trofesi yat yarışları bu yıl 12. kez düzenlenecek.

08.01.2020 16:46 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:46MİYC Kış Trofesi 12 yaşında
ilçesinde Marmaris Uluslararası Yat Kulübünce (MİYC) organize edilen MIYC Kış Trofesi yat yarışları bu yıl 12. kez düzenlenecek.
Marmaris Körfezi'nde 11-12 Ocak'ta gerçekleştirilecek yarışlar 6 ayaktan oluşacak.
Cuma günü kayıtlar ve açılış kokteyliyle başlayacak organizasyonda hafta sonu 3 yarış yapılması planlıyor.
Yerli ve yabancı yatçıların katılacağı yarışlarda 40 civarında teknenin yelken açması bekleniyor.
Bu yıl 12. kez gerçekleştirilen yarış heyecanına, Marmarisliler de kıyıdan izleyerek ortak olacak.

Marmaris, Spor

Kaynak: AA

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