Miyomlar Bebek İçin Problem Olmuyor

Türkiye'nin ilk özel hastanesi olan Özel MMT Amerikan Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Faruk Bekir, gebelerde görülen miyomlar bebekler için problem olmadığını ifade etti. miyomlar hakkında önemli bilgiler verdi.Hastalarına kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti vermeyi ilke edinen Özel MMT Amerikan Hastanesi, hastalarına bilgiler veriyor. MMT Amerikan Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Faruk Bekir, her dört kadından birinde rastlanan miyomun en sık görülen jinekolojik rahatsızlıklardan biri olduğunu söyledi. Opr. Dr. Bekir, "Miyomlar kadınlarda oldukça sık görülen iyi huylu büyümelerdir. 35 yaş üzerindeki yaklaşık her dört yada beş kadından biri bunlara sahiptir. Rahim urları rahmin kas tabakasını oluşturan hücrelerden gelişen büyümelerdir. Miyomların büyüklüğü, şekli ve yerleşimi büyük farklılıklar gösterebilir. Rahmin içerisinde duvarında veya dış yüzeyinde görülebilirler. Miyomlar büyüklük bakımından değişkenlik gösterir. Bezelye kadar küçük olabileceği gibi tüm karnı dolduracak boyutlara ulaşabilir. Büyüdükçe rahmin dışı kadar içini de bozabilir. Bir kadında sadece tek bir miyom veya değişik büyüklükte çok sayıda olabilir. Miyomların tek mi yoksa gruplar halinde mi olacağını kestirmek zordur. Uzun bir süre çok küçük kalabilir, birden hızla büyüyebilirler veya yıllar boyunca yavaş yavaş büyüyebilirler" dedi.Miyomların çoğunun hiçbir belirti vermediğini dile getiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Faruk Bekir, "Miyomlar genellikle adetlerde değişiklik, daha fazla kanama, daha uzun veya daha sık adet dönemleri, adet sancısı (kramplar), adet dışı zamanlarda vajinal kanama, kansızlık (kan kaybına bağlı) gibi belirtiler ile ortaya çıkar" dedi."Miyomlar ve gebelik"Gebe kadınların küçük bir kısmında miyom olduğunu belirten Opr. Dr. Faruk Bekir, "Gebeyseniz ve miyomlarınız varsa, muhtemelen siz veya bebeğiniz için problem yaratmayacaktır. Gebelik sırasında miyomların boyutunda artma olabilir. Bu büyümenin büyük kısmı rahme gelen kan akımından kaynaklanır. Gebeliğin vücut üzerine yüklediği diğer taleplerle de birleşerek, miyomların büyümesi rahatsızlık, baskı hissi, yada ağrı oluşturabilir. Hastaların çoğunluğunda gebelikten sonra miyomların boyutunda küçülme olur. Nadiren, büyük bir miyom rahim ağzını kapatabilir ya da bebeğin doğum kanalından geçişini engelleyebilir. Bu durumda sezaryen doğum yapılır. Olguların çoğunda, büyük bir miyom bile gebelik sırasında rahim genişledikçe bebeğin yolundan çekilecektir. Büyük miyomları olan kadınlar doğumdan sonra daha fazla kan kaybı yaşayabilirler. Sıklıkla, miyomların gebelik sırasında tedavi edilmeleri gerekmez. Ağrı ya da rahatsızlık gibi belirtileriniz oluyorsa, doktorunuz istirahat verebilir. Bazen miyomları olan gebe bir kadının ağrı, kanama ya da erken doğum tehdidi nedeniyle bir süre hastanede kalması gerekebilir. Çok nadiren, gebe bir kadında miyomektomi yapılabilir. Miyomektomiden sonra sezaryen doğum gerekebilir" ifadelerini kullandı.Son olarak düzenli olarak bir Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanına gözükmekte fayda olduğunu sözlerine ekleyen, Opr. Dr. Faruk Bekir, "Miyomlar kadınlarda oldukça sık görülen iyi huylu büyümelerdir. 35 yaş üzerindeki yaklaşık her dört ya da beş kadından birinde bulunur. Miyomlar hiçbir belirtiye neden olmayabilir ve tedavi gerektirmeyebilir. Miyomlarınız varsa ya da geçmişte olduysa, doktorunuz tarafından düzenli bir şekilde kontrol edilmelisiniz. Düzenli kontroller yaptırmak ve uyarıcı belirtiler hakkında dikkatli olmak tedavi gerektirebilecek değişikliklerden haberdar olmanıza yardımcı olacaktır" diye konuştu. - GAZİANTEP