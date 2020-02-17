Mizah dergisi sahibi Çağın Türker'in yumrukla öldürülmesine 5 yıl hapis

Eğlenmek için gittiği lokantada tartıştığı kişiden aldığı bir yumruk darbesiyle hayatını kaybeden Çağın Türker'in ölümüne ilişkin davada sanık Yusuf Şarkıcı, oy çokluğuyla 5 yıl hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi. Mahkeme başkanı, karara Şarkıcı'ya 12 yıl ceza verilmesi ve tahliye edilmemesi yönünde muhalefet şerhi koydu.



İstanbul Karaköy'de 31 Ağustos 2018 tarihinde arkadaşıyla birlikte eğlenmek için gittiği lokantada tartıştığı kişiden aldığı bir yumruk darbesi sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden mizah dergisi sahibi Çağın Türker'in ölümüne ilişkin tutuklu sanık Yusuf Şarkıcı'nın 'Yaralama' ve 'Ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama' suçlarından 15 yıla, tutuksuz Furkan Bayburt'un ise 'Ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamaya yardım etme' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Yusuf Şarkıcı, tutuksuz sanık Furkan Bayburt, müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.



Sanık Yusuf Şarkıcı'nın maktulün kafasına vurup uzaklaştığı kaydedildi



Duruşmada savcı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcılık, olay günü maktul Çağın Türker ile arkadaşı Dilge Eraslan'ın eğlenmek amacıyla içkili bir lokantaya gittiklerini, bu sırada aynı mekanda bulunan sanıklar Yusuf Şarkıcı ile Furkan Bayburt'un arkadaşları ile birlikte yan masada eğlendiklerini, daha sonra iki grubun bir araya gelerek sohbet etmeye başladıklarını, sonrasında maktul ile arkadaşının hesabı ödedikten sonra kalkıp yürüdükleri sırada, sanıklardan Yusuf Şarkıcı'nın arkalarından gelerek maktulün kafasına kuvvetli ve sert bir şekilde vurup, olay yerinden hızla uzaklaştığını, sanık Furkan Bayburt'un da diğer sanığın arkasından geldiğini ancak maktule herhangi bir müdahalede bulunmadığını kaydetti.



Ölümünde kafa travması dışında neden olmadığı belirtildi



Maktul Çağın Türker'in yere düşerek fenalaştığını belirten duruşma savcısı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını, Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesinin maktulün ölümüne ilişkin verdiği raporda, künt kafa travmasına bağlı kafatası kırığı ile birlikte beyin kanaması ve gelişen komplikasyonlar sonucu öldüğünün tespit edildiği, İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulundan alınan karar ile maktulün ölümünün künt kafa travmasına bağlı kafatası kırığı ile birlikte beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti ile gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği ve maktulün olay tarihinde maruz kaldığı künt kafa travmasına bağlı yaralanmasıyla ölümü arasında illiyet bağı olduğu, ölüm olayında maruz kaldığı kafa travması dışında başkaca ortak bir neden bulunamadığının tespit edildiğini belirtti.



Tutuklu sanığa 12 yıla kadar hapis istemi



Sanıklardan Furkan Bayburt'un, 'Ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamaya yardım etme' suçundan cezalandırılmasına ilişkin kamu davası açıldığını belirten savcılık, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair mahkumiyeti gerektirecek somut ve yeterli delil bulunmadığını belirterek beraatini istedi. Savcılık, sanık Yusuf Şarkıcı'nın ise üzerine atılı 'Ağırlaşmış yaralama sonucu ölüme sebebiyet verme' suçunu işlediğinin tüm evraklar kapsamına anlaşıldığını kaydederek, 8 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.



"Sadece bir tokat atmıştım"



Savcının esas hakkındaki görüşüne ilişkin savunma yapan sanık Yusuf Şarkıcı, "Ben olayda maktule sadece bir tokat atmıştım. Yoksa Adli Tıp'ın raporunda gösterildiği tarzda bir eylemde bulunmadım. Bu nedenle savunmalarım gözetilerek karar verilmesini talep ediyorum" diye belirtti. Sanığın savunmasının ardından söz alan avukatı ise beraate ilişkin taleplerini dile getirdi. Sanık ve avukatının ardından söz alan müşteki avukatı, sanıkların cezalandırılması gerektiğini dile getirdi.



Sanığa iyi hal indirimi



Mahkeme heyeti, sanık Yusuf Şarkıcı'yı oy çokluğu ile 'Kasten yaralama sonucu ölüme sebebiyet verme' suçundan, yargılama süresindeki davranışları dolayısıyla iyi hal indirimi uygulayarak 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Şarkıcı'nın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulunduran mahkeme, oy çokluğu ile tahliyesine karar vererek, yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol hükümleri uygulanmasına hükmetti.



Heyet, sanık Furkan Bayburt'un ise, 'Kasten yaralama sonucu meydana gelen ölüme yardım' suçunu işlediğine ilişkin şüpheden uzak delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.



Mahkeme başkanından muhalefet şerhi



Karara muhalefet şerhi koyan mahkeme başkanı, sanık Yusuf Şarkıcı'nın Çağın Türker'e karşı işlediği suçtan, kastın yoğunluğu ve suçun işleniş şekli dolayısıyla 12 yıl hapse mahkum edilmesine ilişkin görüş bildirdi. Eylemden sonrası ve duruşma süresindeki davranışları dikkate alınarak iyi hal indirimi uygulanmamasına ilişkin görüş bildiren mahkeme başkanı, mevcut delil durumu ve muhalefet ettiği hususlar uygulanarak hüküm kurulmuş olması halinde sanığın ceza infazından kaçınacağı düşüncesiyle adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA