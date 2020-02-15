Mizgin Ay'dan gümüş madalya

açıklamalarda bulunan Mizgin Ay, istediği sonucu alamadığını dile getirerek, "Şampiyonluk istiyordum. Biz hedefimizi olimpiyatlara göre hazırladık. Bu yıl olimpiyatlara gitmek için elimizden geleni yapıyoruz. 15 gün önce Türkiye Şampiyonası'nda 7,32'lik bir derece koştum. Yarışma bittikten sonra, artık salon sezonu bizim için çok önemli olmadığından, Dünya Şampiyonası iptal edildi Çin'deki. O yüzden 15 gün içinde olimpiyata yöneldik. Bizim için yine de ideal bir derece oldu bugün" diye konuştu.

"KAMPLARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Derecelerinin çok iyi ilerlediğini vurgulayan genç sporcu, "Kış sezonundayız, daha hızlanma evresine geçmedik, daha dayanıklılık kısmındayız. Antrenörüm çok iyi bir şekilde antrenmanlarımı yaptırıyor. Federasyon başkanımın ve Fenerbahçe Kulübü'nün de desteğiyle kamplarımızı sürdürüyoruz. Haziran ayında son kota yarışları var, orada güzel dereceler alacağımıza inanıyorum. Olimpiyat yolunda iyi gidiyoruz" açıklamasında bulundu.

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Yarışmadan detaylar

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Mizgin Ay'ın açıklamaları

- İstanbul