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Mızraklı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Hakkında yürütülen terör soruşturması nedeni ile tutuklanan HDP'li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

25.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:15 Mızraklı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Hakkında yürütülen terör soruşturması nedeni ile tutuklanan HDP'li eski Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk 'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Mızraklı Kayseri 2 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS yöntemi ile katılırken, avukatları salonda hazır bulundu. Mahkemede 3 yıl önce Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan 'Bermal' kod isimli terörist SEGBİS yöntemi ile tanık olarak dinlendi.

Mızraklı, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu. Avukatları, Mızraklı'nın suçsuz olduğunu savunarak tahliyesini talep etti. Mahkeme Mızraklı'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Duruşmayı HDP'li bazı milletvekilleri ile Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam ve CHP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın da takip etti. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Mızraklı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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