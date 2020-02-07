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MKE Ankaragücü 14 hafta sonra 3 puan ile tanıştı

Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden MKE Ankaragücü 14 hafta sonra 3 puan ile tanıştı.

07.02.2020 22:12 | Son Güncelleme: 07.02.2020 22:12MKE Ankaragücü 14 hafta sonra 3 puan ile tanıştı
Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden MKE Ankaragücü 14 hafta sonra 3 puan ile tanıştı.

Düşme hattından uzaklaşmak isteyen sarı-lacivertli Başkent ekibi, 21. haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek 14 hafta sonra 3 puan ile tanıştı. Maçın bitiş düdüğü ile futbolcular galibiyeti taraftarı ile doyasıya kutladı.

Sarı-lacivertli ekip bu sezon son galibiyetini 6. haftada Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek almıştı. - ANKARA

Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü, Spor

Kaynak: İHA

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