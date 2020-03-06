MKE Ankaragücü: 2-1

Özgür KABAN/

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Mehmet Cem Hanoğlu, Bahtiyar Birinci

BEŞİKTAŞ: Karius - Lens, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Boyd, Boateng (Dk. 66 Diaby), N'Koudou (Dk. 78 Ljajic), Burak Yılmaz (Dk. 89 Umut Nayir)

MKE ANKARAGÜCÜ: Friedrich - Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Atila Turan (Dk. 90 İlhan Parlak), Faty, Sedat Ağçay (Dk. 68 Lobjanidze), Lukasik (Dk 84 Scarione), Michalak, Rodrigues, Orgill

GOLLER: Dk. 6 (P) Burak Yılmaz, Dk. 88 Ljajic (Beşiktaş) - Dk. 90+3 (P) İlhan Parlak (MKE Ankaragücü

SARI KARTLAR: Sergen Yalçın (TD), Ruiz, Lens, Elneny (Beşiktaş) - Orgill, Lukasik, Sedat Ağçay, Faty, Michalak (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in 25'inci haftasında Beşiktaş sahasında MKE Ankaragücü konuk etti. Ev sahibi ekip, mücadeleden 2-1'lik skorla galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş'a 3 puanı getiren golleri 6'ncı dakikada penaltıdan Burak Yılmaz ve 88'inci dakikada Adem Ljajic kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı ise 90+3'üncü dakikada penaltıdan İlhan Parlak'tan geldi.

4'üncü dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Atiba, Faty'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

6'ncı dakikada atışı kullanan Burak Yılmaz, top ve kaleci Friedrich'i farklı köşelere gönderdi: 1-0.

11'inci dakikada savunma arkasına atılan uzun topa koşan Boyd, son anda topu ceza sahasına çevirdi. Sağ çaprazda topu önünde bulan Burak Yılmaz'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

13'üncü dakikada Ruiz'in savunmadan attığı uzun pasla ceza sahasında topla buluşan Lens, topu içeri çevirdi. Ceza yayı üstünde topla buluşmak isteyen Burak Yılmaz, hakem Arda Kardeşler ile çarpıştıktan sonra topu önüne alıp sol ayağıyla sert vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta gitti. Pozisyon sonrasında Burak Yılmaz, Arda Kardeşler'e pozisyon için tepki gösterse de ikili daha sonra konuyu tatlıya bağladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

59'uncu dakikada MKE Ankaragücü'nde Gelson Rodrigues'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Orgill'in yaptığı vuruşta kaleci Karius gole izin vermedi.

61'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kitsou'nun uzak mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Karius'tan seken topu Orgill topu ağlara gönderdi. Ancak ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

76'ncı dakikada Gerson Rodrigues'in pasıyla savunma arkasına sarkan Faty, ceza sahasına girdikten sonra müsait durumda vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak yandan auta gitti.

88'inci dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışında topla buluşan Ljajic'in uzak mesafeden sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

90'ıncı dakikada Ankaragücü penaltı kazandı. Vida'nın Gerson Rodrigues'e yaptığı hareket sonrasında hakem Arda Kardeşler, pozisyonun ceza sahası dışında olduğu kanaatine vardı ve serbest vuruş verdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi.

90+3'üncü dakikada atışı kullanan İlhan Parlak, topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ'TAN TFF'YE ÇEBİ TEPKİSİ

Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü konuk ettiği karşılaşmada hak mahrumiyeti alması sebebiyle karşılaşmayı protokol tribününden takip edemeyen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin tribündeki koltuğu Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) tepki göstermek adına boş bırakıldı. Çebi'nin koltuğu boş bırakılırken, Beşiktaşlı yöneticiler, bir sıra arkada yer aldı.

LJAJIC'TEN GOL SONRASI MANİDAR SEVİNÇ

Beşiktaş'ın Ankaragücü karşısında ikinci golünü atan Adem Ljajic, gol sonrasında manidar bir sevinçte bulundu. Sırp oyuncu, golün ardından işaret parmaklarıyla kulaklarını kapattı. Ljajic'in bu sevinci, "Eleştirilere kulak tıkıyorum" şeklinde yorumlandı.