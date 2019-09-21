Mke ankaragücü: 2-1 (yeniden)

STAT: Ülker

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ali Saygın Ögel

FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Rami (Dk.46 Jailson ), Dirar, Tolga, Gustavo, Deniz(Dk.85 Tolgay Arslan), Rodrigues (Dk.41 Emre Belözoğlu), Kruse, Muriç

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan, Cebrail (Dk.46 Hasan), Kulusic, Pazdan, Pinto, Faty (Dk.75 Aydın Karabulut), Moke, Sedat Ağçay, İlhan Parlak, Hector Canteros, Orgill

SARI KARTLAR: Gustavo, Zanka (Fenerbahçe) - Orgill, Cebrail Karayel, Hector Canteros (MKE Ankaragücü )

GOLLER: Dk.20 Zanka, Dk.73 Vedat Muriç (Fenerbahçe) - Dk.16 Orgill (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in 5'inci haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

16'ncı dakikada Orgill'in bulduğu golle Ankaragücü 1-0 öne geçti. Adil Rami'den dönen topla buluşan Sedat Ağçay topu savunmanın arkasına aktardı. Topla buluşan Orgill'in rakiplerini geçerek ceza sahası içinden vuruşuna meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

20'nci dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı köşe vuruşunda kalecinin hatalı çıkışı ile topu önünde bulan Zanka meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

27'nci dakikada Muriç'in pası ile ceza sahası içinde buluşan Max Kruse'nin vuruşunda top auta gitti.

34'üncü dakikada Ozan Tufan'ın ortasına iyi yükselen Max Kruse, meşin yuvarlağı direğin solundan dışarı gönderdi.

54'üncü dakikada Vedat Muriç'in uzun pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Tolga Ciğerci'nin vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

55'inci dakikada Ozan Tufan'ın pası ile topla buluşan Max Kruse'nin kaleci ile baş başa kalıp vuruşunda meşin yuvarlak Korcan'da kaldı.

69'uncu dakikada Max Kruse'nin pası ile topla buluşan Tolga Ciğerci'nin ceza sahası hemen içinden vuruşunda top kalenin üstünden dışarı gitti.

73'üncü dakikada Max Kruse'nin ceza sahası dışından şutunda kale önünde topla buluşan Vedat Muriç, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

83'üncü dakikada Centeros'un ceza sahası dışından vuruşunda topu kaleci Altay kornere çeldi.

90+4'üncü dakikada serbest vuruşta topun başına Emre Belözoğlu geçti. Emre'nin ortasında topla buluşan Tolga Ciğerci'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Korcan'ın müdahalesiyle kornere gitti.

Karşılaşma 2-1'lik skorla son buldu.

RODRIGUES'İN YERİNE EMRE

Fenerbahçe'de Ankaragücü maçınca sakarlık yaşayan Gary Rodrigues, yerini kaptan Emre Belözoğlu'na bıraktı. Karşılaşmanın 37'nci dakikasında sakatlık yaşayan Rodrigues, oynayamayacağını anlayınca Ersun Yanal'dan değişiklik istedi. Saha kenarında yapılan müdahale sonrası Rogrigues'in yerine Emre Belözoğlu devreye girdi. Rodrigues'in önümüzdeki hafta Galatasaray maçında yer almaması bekleniyor.