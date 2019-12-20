MKE Ankaragücü: 2-2

STAT: Antalya

HAKEMLER: Fırat Aydınus (xx), Kerem Ersoy (xx), Aleks Taşçıoğlu (xx)

ANTALYASPOR: Ferhat (xx) - Nazım Sangare (xx), Celustka (xx), Diego Angelo (xx), Chahechouhe (x)(Dk.57 Doğukan Sinik xx), Gustavo Blanco (xxx), Eren Albayrak (xx), Chico (xxx), Hakan Özmert (xx)(Dk.86 Salih Dursun), Amilton (xx), Serdar Özkan (xx)(Dk.66 Mukairu x)

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan (xx) - Kulusic (xx), Pazdan (xx), Kitsiou (xx), Tiago Pinto (xx), Sedat (xx)(Dk.86 Aydın), Alihan (xx)(Dk.82 Alper), Cebrail (xx), Faty (xx)(Dk.73 Moke x), Canteros (xxx), İlhan (xx)

GOLLER: Dk.23 Chico, Dk.80 Gustavo Blanco ( Antalyaspor ) - Dk.56 Canteros, Dk.90+4 Kitsiou ( Ankaragücü

SARI KARTLAR: Amilton, Doğukan Sinik (Antalyaspor) - Canteros, Kulusiç, Alper (Ankargücü)

Süper Lig'de 16'ncı haftanın açılış maçında 13 puanla 16'ncı sırada bulunan Antalyaspor ile 10 puanla son sırada yer alan Ankaragücü 2-2 berabere kaldı.

Antalyaspor son 8 maçta sadece 2 puan alıp düşme hattına yerleşirken, son 9 maçta 2 puan alarak son sıraya demir atan Ankaragücü ile oynadığı karşılaşma çekişmeli geçti.

Antalyaspor ile Ankaragücü arasında oynanan karşılaşmadan dönerken, 2 Mart'ta trafik kazasında hayatını kaybeden iki Ankaragücü taraftarı Eren Açıkgöz ile Mert Turgut Çakır unutulmadı. Antalyaspor taraftarları maç öncesinde, Eren ve Mert için Akrep Heykeli'nin önünde mevlit okuttu ve bir anma yürüyüşü gerçekleştirdi. Ankaragücü ise maç öncesinde sahaya iki taraftarının fotoğraflarının bulunduğu tişörtlerle çıktı.

Karşılaşmayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da izledi.

Kırmızı beyazlı futbolcular sahaya çıkarken, Uyuşturucu ile Mücadele Uygulaması'nı anlatan 'Uyuma' yazılı pankart taşıdı.

1'inci dakikada Faty'nin defansın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen İlhan Parlak ceza alanında bekletmeden vurdu. Açıyı iyi kapatan Ferhat topa hakim oldu.

12'nci dakikada Hakan Özmert sol kanattan korner kullandı. Ceza alanına gönderilen topa, arka direğe hareketlenen Celustka kafa vurdu. Meşin yuvarlak auta gitti.

23'üncü dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan kullandığı köşe atışında, ceza alanına gelen topu Diego Angelo kafa ile ön direğe indirdi. Müsait durumdaki Chico'ya sadece ayakla dokunmak kaldı: 1-0.

28'inci dakikada Gustavo Blanco'nun sağ çaprazdan kaleye gönderdiği topa Amilton kale önünde ayak uzattı. Ancak, top tecrübeli futbolcunun ayağını sıyırarak auta gitti.

35'inci dakikada sağ kanattan kazanılan korneri Hakan Özmert kullandı. Ceza alanına gönderilen top savunmadan sekti. Seken topu önünde bulan Amilton ceza sahası dışından gelişine vurdu. Top kalenin üstünden auta çıktı.

İlk yarı Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile kapandı.

56'ncı dakikada sol kanatta taç çizgisi yakınında rakibinden topu kapan Tiago Pinto pasını Kitsiou'ya verdi. Kitsiou'yu da topu savunmanın arkasına sarkan Canteros'a aktardı. Canteros ceza alanına girer girmez sol çaprazdan güzel bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı Ferhat'ın solundan köşe ağlarına bıraktı: 1-1.

66'ncı dakikada kazanılan serbest vuruşta Canteros topu doğrudan kaleye gönderdi. Top kalenin solundan az farkla auta çıktı.

78'inci dakikada ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Hakan Özmert doğrudan kaleye gönderdi. Top doğrudan auta çıktı.

80'inci dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya, ceza alanı içi arka direkte iyi yükselen Gustavo Blanco meşin yuvarlağı kafayla Korcan'ın sağından filelere bıraktı: 2-1.

90+4'üncü dakikada Canteros'un sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında, Nazım Sangare'den seken topu önünde bulan Kitsiou bekletmeden altıpas gerisinden sert vurdu. Top kaleci Ferhat'ın yanından ağlarla buluştu: 2-2.

Maç 2-2 berabere sona erdi.