MKE Ankaragücü, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

30.06.2020 13:35 | Son Güncelleme: 30.06.2020 14:55
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulübün Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde gerçekleştirilen ve dinamik ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, daha sonra 5'e 2 çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi.
MKE Ankaragücü, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. MKE Ankaragücü, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: AA

Etiketler: Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü, Spor, Haber
Haberler››Spor››MKE Ankaragücü, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

14:49: İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, 4 oyuncusunun sözleşmelerini uzattı - Spor 14:41: 3 yaşındaki çocuğu öldüren caninin ilk ifadesindeki sözleri kan dondurdu - Haberler 14:29: Luigi Datome: "Fenerbahçe, İstanbul ve Türkiye benim bir parçam oldu" - Spor 14:27: Bayern Münih, kaleci Alexander Nübel ile 5 yıllık sözleşme imzaladı - Spor 14:22: Nilüfer Belediyespor sağlık kontrolünden geçti - Spor 14:11: Eskişehirspor, genç futbolculara daha fazla şans verecek - Spor 14:07: Sevilla, Ever Banega'nın boşluğunu milli oyuncu Okay Yokuşlu ile doldurmayı planlıyor - Spor 13:08: Bursaspor taraftarları, maça giremeyecek olmalarına rağmen 940 km yol gitti ve Giresun'da takımlarını yalnız bırakmadı - Spor 00:32: 3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı - Haberler 23:18: ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi - Haberler