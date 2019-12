MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'ten alacaklı futbolculara çağrı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün başkanı Fatih Mert, transfer yasağını kaldırmak için uğraştıklarını söyledi.

Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankaragücü'nün geleceğini kurtarmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Transfer yasağına ilişkin FIFA'da dosyalarımız var, ayrıyeten de yasak koyan futbolcular var. Biz muhatabımız olan bütün futbolculara, menajerleri veya avukatlarına ulaştık. Bu görüşmeler başlayalı 35-40 gün oldu. Bitirdiğimiz dosyalar var. Bunların sayıları şimdilik bende kalsın. Anlaşılan, imza aşamasında olan dosyalar, rakamsal olarak anlaşamadığımız dosyalar var." ifadelerini kullandı.

"Bütçemiz, Türkiye'deki ekonomik şartlar belli." diyen Mert, şöyle devam etti:

"Ödenecek rakamlar yüksek. Astronomik rakamlar var burada. Makul çerçevede tekliflerde bulunuyoruz. Ödeyebileceğimiz şartları söylüyoruz. Kulüp başkanı olarak keşke paramız olsa hepsini halletsem, bu sıkıntıların hiçbirini yaşamasam. Yönetim kurulu, camia da bunu ister. Bu kadar uğraşıyorsak bunun sebebi, olmadığından dolayı. Elimizdeki kaynaklar sınırlı. Bu kaynaklarla iş yapmaya çalışıyoruz. Açabilirsek transfer yasağını açacağız, açamazsak bu dünyanın sonu değil."

Mert, "Ankaragücü'nün geleceğini kurtarmaya çalışıyoruz. Ankaragücü kapısına kilit vurulacak noktadaydı. Biz, bu kulübü yaşatacak can suyunu verdik. Bu can suyunun devamı olarak da yaşamsal faaliyetler başladı. İnşallah bu kulüp devam edecek, yaşayacak." diye konuştu.

Transfer yasağıyla ilgili muhataplara seslenen Mert, şunları kaydetti:

"Yapmış olduğumuz teklifi lütfen mantık çerçevesinde değerlendirin. Bu kulübü yaşatın ki alacaklarınızı bir an önce alın. Biz de rahata erelim, kadromuzu güçlendirelim, Süper Lig'de kalalım. Böylece siz de ödemelerinizi daha rahat alın. Transfer açılmasa da bu takımın ligde kalma şansını çok yüksek görüyorum. Sizler de paranızı daha geç alacaksınız. Çünkü elimizdeki imkanların tamamını mevcut takıma kullanacağız. Bu arkadaşlara güveniyorum, takımı ligde bırakacaklarına inanıyorum. Sizlerle anlaşıp açamadığımız takdirde bu arkadaşlarla devam edeceğiz. Bu takımı inşallah ligde bırakacağız."

Mert, 3 puan silme cezası riskinin devam edip etmediğine ilişkin soruya "Beş dosya var. İkisiyle tamamen, bir dosyayla yüzde 50 anlaştık. İki dosya için de görüşmeler devam ediyor. Çözmeye daha yakınız." yanıtını verdi.

"Takımın öz güveni yerine geldi"

Başkent ekibinin son haftalardaki performansını da değerlendiren Mert, Galatasaray ve Antalyaspor maçlarında geri düşmesine rağmen son dakikaya kadar pes etmeyen bir Ankaragücü izlediklerini söyledi.

Mert, Galatasaray'a karşı 22 dakika 10 kişi oynadıklarını ve 2-0'dan maçı 2-2'ye getirdiklerini belirterek, "Galatasaray gibi bir takıma karşı bu geri dönüş mutluluk verciydi. Camianın, futbol takımının öz güveni yerine geldi. Galatasaray olunca bu daha da perçinlendi." dedi.

Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maça ilişkin ise Mert, "Ortada giden bir oyun vardı. İkinci yarıda takımımız daha iyiydi, gayretliydi. Maalesef 2-1 yenik duruma düştük ama uzatmada yine gol atarak beraberliği sağladık ve bir puan aldık. Antalyaspor da bizim gibi alt sıralarda yer aldığı için deplasmandaki bir puan çok önemli." değerlendirmesini yaptı.

Sarı-lacivertli oyuncuların son dakikaya kadar mücadele etmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Mert, şöyle konuştu:

"Bizi sevindiren, takımımızın son saniyeye kadar bu işi kovalaması. Daha önce güven kaybı vardı. Futbolcularda sürekli maç kaybetmekten güvensizlik, moral bozukluğu olmaya başlamıştı. Ama bu iki maçın da son dakikalarında atılan goller çok anlamlı. Onlar da bu işten kopmuyorlar, sonuna kadar istiyorlar. Beni en çok mutlu eden olaylardan biri, Galatasaray maçında İlhan'ın penaltı golünden sonra 4 futbolcunun birden topa koşması oldu."

"İnşallah 'Ankaragücü düşer' diyenler hayal kırıklığına uğrayacak"

Başkan Mert, "Ankaragücü ligden düşer" şeklindeki söylemlere katılmadığının altını çizerek, "Ligde 20 puan ve altındaki takımların hepsi aynı durumda. Diğer takımların ne kadar düşme riski varsa Ankaragücü'nün de o kadar düşme riski var. Çünkü önümüzde oynanmamış ilk yarının son maçı ve ikinci devre var. İnşallah bunu düşünenler sezon sonunda hayal kırıklığına uğrayacak." ifadelerini kullandı.

Yukatel Denizlispor maçında hedef galibiyet

İlk devrenin son haftasında Ankara'da Yukatel Denizlispor ile oynayacakları karşılaşmayı kazanmak istediklerini dile getiren Mert, şunları kaydetti:

"Mevcut kadromuzun ciddi oranda ödemelerini yaptık. Bugün de banka talimatlarını verdik. Şu andaki kadromuzun ödemeleri yapılmaya başlandı. Kadromuza, bu takımımıza güveniyoruz. Denizlispor maçından üç puan alacaklarına da inanıyorum. Futbolcularımız da artık inanmaya başladı. Futbolcularımızla sürekli görüşüyoruz. Takım olmaya başladık. Bizim için en güzel tarafı bu. İnşallah üç puanla ilk yarıyı kapatırız."

