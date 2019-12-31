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MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'ten yeni yıl mesajı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün başkanı Fatih Mert, yeni yıl mesajı yayımladı.

31.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:10 MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'ten yeni yıl mesajı
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün başkanı Fatih Mert, yeni yıl mesajı yayımladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan mesajında Fatih Mert, "Sevinçleri ve hüzünleriyle 2019 yılını geride bırakırken, başarının, mutluluğun, güzelliğin umut edildiği, yeni heyecanların, yeni beklentilerin olduğu bir yıla giriyoruz." ifadelerini kullandı.
Yeni yılın vatan ve millet için hayırlara vesile olmasını temenni eden Mert, şunları kaydetti:
"110 yıllık mazisi ile Ankaragücü'müzü yaşatmak için çıktığımız bu yolda, gece gündüz demeden büyük bir azim ve kararlıkla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Ankaragücü'müzün geleceğini şekillendirmek adına şahsım ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla beraber, tüm plan ve projelerimizi camiamıza yakışır şekilde, eksiksiz olarak uygulamaktayız. 'İmalat-ı Harbiye' ruhunu yaşatmak için büyük Ankaragücü taraftarıyla verdiğimiz bu mücadele, yeni yılla birlikte daha da perçinleşecek ve daha da ileriye taşınacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin, büyük Ankaragücü camiasının yeni yılını kutlarım."

MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Fatih Mert, Spor

Kaynak: AA

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