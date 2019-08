MKE Ankaragücü Başkanı Yiğiner'den Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na ziyaret

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, MKE Ankaragücü heyetini Sudan seyahati öncesinde resmi konutunda kabul etti.

Ziyarette, "Gururluyuz güçlüyüz çünkü Ankaragüçlüyüz." ifadesini kullanan Mevlüt Çavuşoğlu, MKE Ankaragücü'nü özellikle takip ettiğini ve bundan sonra daha da yakından takip edeceğini kaydetti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk futbolunu çok önemsediğini ve gelişimi için devletin tüm kurumlarını görevlendirdiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, Türkiye Bankalar Birliğinin bu doğrultuda kulüplerin borçlarının yapılandırılması sürecini başlattığını aktardı.

Taraftarların kombine alarak kulübüne sahip çıkması gerektiğini belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 20 kombine bilet alarak MKE Ankaragücü camiasının sevilen ismi Emre Bolluk'a hediye etti.

Yiğiner: "Devletimizin her zaman kulüplerimizin yanında olduğunu biliyoruz"

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, devletin her zaman kulüplerin yanında olduğunu belirtti.

Bakan Çavuşoğlu'na teşekkürlerini sunan Yiğiner, şunları kaydetti:

"MKE Ankaragücü, ülkemizin ve başkentimizin önemli değerlerinden olan tarihi geçmişi bulunan bir kulüptür. Mevcut dönemde geçmişten gelen sorunların kalıntıları var. Biz de bütün gücümüz ile hem geçmişten gelen sorunları gidermenin hem de mevcut dönemimizde takımımızı daha da ileriye götürmenin mücadelesini veriyoruz. Devletimizin her zaman kulüplerimizin yanında olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda da Sayın Bakanımızın kulübümüz ile ilgili düşünceleri ve hassas konularımızın çözüme kavuşması adına verdiği sözler camiamız adına bizleri mutlu etmiştir."

Mehmet Yiğiner, ziyaret sonunda Mevlüt Çavuşoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu 07 numaralı MKE Ankaragücü forması hediye etti.

Kaynak: AA