Mke Ankaragücü - Beşiktaş: 1-4

Spor Toto Süper Lig'de 13. haftada son 2 maçından mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş
, Kayseri
'de Ankaragücü
ile karşı karşıya geldi. Kayseri Kadir Has Stadı
'ndaki müsabaka Beşiktaş'ın 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Beşiktaş'ın gollerini 23. dakikada Ljajic, 27. dakikada Mustafa Pektemek
ve 44. dakikada Güven Yalçın kaydetti. 3 futbolcu aynı zamanda birer asist yaparak maça damga vurdu. Kartal
'ın 4. golünü ise 88. dakikada Oğuzhan Özyakup
attı. Ankaragücü'nün tek golünü 86. dakikada Moestafa El Kabir
kaydetti.
Bu sonuçla Beşiktaş puanını 21'e yükseltti ve 5. sırada yer aldı. Ankaragücü ise 19 puanla 7. sıraya geriledi.
2 gol VAR'a takıldı
Maçın 17. dakikasında Vida'nın golüyle Beşiktaş öne geçti. Daha sonrasında VAR incelemesi yapıldı ve Mete Kalkavan
ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
Mücadelenin 60. dakikasında MKE Ankaragücü Bifouma ile farkı 2'ye indirdi. Fakat Ankaragücü'nün attığı gol, VAR izlemesinin ardından pozisyonun başlangıcında Güven Yalçın'a faul olduğu gerekçesiyle iptal edildi.DAKİKA DAKİKA MAÇ ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel
, Esat Sancaktar
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay
, Erdem Özgenç
(Dk. 61 Moulin), Alihan Kubalas, Yalçın Ayhan
, Pinto, Djedje, Faty, Kenan Özer
(Dk. 46 Cerci), Kubilay Kanatsızkuş, Bifouma, El Kabir
Beşiktaş: Karius, Necip Uysal
, Gökhan Gönül
(Dk. 40 Fatih
Aksoy), Vida, Caner Erkin
, Hutchinson, Dorukhan Toköz
, Quaresma
, Ljajic (Dk. 79 Oğuzhan Özyakup), Güven Yalçın (Dk. 73 Larin), Mustafa Pektemek
Goller: Dk. 23 Ljajic, Dk. 27 Mustafa Pektemek, Dk. 43 Güven Yalçın, Dk. 88 Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Dk. 86 El Kabir (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 52 Necip Uysal, Dk. 90 1 Larin (Beşiktaş), Dk. 57 Faty, Dk. 79 Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü)
Maç öncesi sakatlık
Beşiktaş'ta maç öncesi hazırlıkta Medel sakatlandı. Medel'in yerine girmek için Gökhan Gönül ve Fatih Aksoy birlikte ısınmaya çıktı. Şenol Güneş son kararını Gökhan Gönül'den yana kullandı. Dizilişte Gökhan sağ beke Necip ise stopere geçti.
MÜCADELEDEN NOTLAR
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında, ligdeki son maça göre kadroda 4 değişikliğe gitti.
Siyah-beyazlı ekipte, ligin 12. haftasındaki Demir Grup Sivasspor
maçında ilk 11'de görev yapan oyunculardan Pepe ile Ryan Babel
, ülkelerinin milli takımlarında geçirdikleri sakatlık nedeniyle Ankaragücü maçı kadrosunda yer almadı.
Teknik direktör Şenol Güneş, bu oyuncuların yanı sıra Sivasspor maçında ilk 11'de şans verdiği Oğuzhan Özyakup ve kaleci Tolga Zengin
'i de Ankaragücü karşısında yedek soyundurdu.
Güneş, bu futbolcuların yerine Mustafa Pektemek, Dorukhan Tokgöz, Necip Uysal ve kaleci Karius'a ilk 11'de şans verdi.
Diğer yandan maçın ilk 11'inde yer almasına rağmen ısınma sırasında ağrı hisseden Medel'in yerine Gökhan Gönül görev yaptı.
Beşiktaş karşılaşmaya, Karius, Necip Uysal, Gökhan Gönül, Vida, Caner Erkin, Atiba, Dorukhan Tokgöz, Quaresma, Ljajic, Güven Yalçın, Mustafa Pektemek 11'i ile çıktı.
Siyah-beyazlı ekibin kulübesinde Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Fatih Aksoy, Oğuzhan Özyakup, Vagner Love, Cyle Larin yer aldı.
Pepe ve Babel'in yanı sıra Adriano Correia, Enzo Roco
, Jeremain Lens ve Gökhan Töre
de bu maçta sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi.
Demir Grup Sivasspor maçında kaleyi Tolga Zengin'e teslim eden teknik direktör Güneş, bir maç aradan sonra formayı yeniden Alman kaleci Karius'a verdi.
MKE Ankaragücü'nde 2 değişiklik
MKE Ankaragücü ise geçen haftaki Atiker Konyaspor
maçının 11'ine göre 2 değişiklikle Beşiktaş karşısına çıktı.
Teknik direktör İsmail Kartal
, Beşiktaş karşısında ligin 12. haftasındaki Atiker Konyaspor maçında forma giyen Bakary Kone ve Antone Putsila'nın yerine Alihan Kubalas ile Kubilay Kanatsızkuş'a şans verdi Ankaragücü karşılaşmaya Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Alihan Kubalas, Yalçın Ayhan, Pinto, Djedje, Faty, Kenan Özer, Kubilay Kanatsızkuş, Bifouma, El Kabir 11'i ile çıktı.
Sarı-lacivertlilerde, Altay
Bayındır, Mehmet Sak
, Sedat Ağçay, Youness Mokhtar, Bakary Kone, Thibault Moulin, Alessio Cerci
, Anton Putsila
, İlhan Parlak
ve Kehinde yedek soyundu.
Ankaragücü taraftarı takımı yalnız bırakmadı Sabah
erken saatlerden itibaren otobüslerle Kayseri'ye gelen binlerce MKE Ankaragücü taraftarı, kendilerine ayrılan tribünleri doldurarak coşkulu bir şekilde takımlarını destekledi.
Konuk ekip Beşiktaş'ın taraftarı da kendilerin ayrılan bölümü doldurarak takımlarına destek oldu. Türkiye Futbol Federasyonu
, daha önce açıklanan Osmanlı Stadı'nın zemininin, sporcu sağlığını riske edecek durumda olduğu tespit edildiği için MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının Kayseri'deki Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'na alındığını duyurmuştu.
MAÇTAN DAKİKALAR
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında MKE Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
8. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'un sol kanattan ortasına hareketlenen Kenan Özer'in, altıpas önünde topun gelişine yaptığı vuruşta kaleci Karius, gole izin vermedi.
12. dakikada kaleyi cepheden gören pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Ljajic'in sert şutunda, top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
17. dakikada sol kanatta kazanılan serbest vuruşta topu başına Quaresma geçti. Quaresma, altıpas bölgesine gönderdiği ortasında savunma oyuncuların arasından sıyrılarak yükselen Vida'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. Maçın hakemi Mete Kalkavan bu pozisyonda VAR'a gitti. Hakem VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
23. dakikada Beşiktaş öne geçti. Mustafa Pektemek ile paslaşan ve son olarak ceza yayı içi solunda topla buluşan Ljajic'in sert şutunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 0-1 27. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Quaresma'nın topuk pasında sağdan ceza sahasına giren Dorukhan Toköz'ün altıpas içine yerden gönderdiği topa Güven Yalçın istediği vuruşu yapamadı ve meşin yuvarlak arka direğe gitti. Burada topla buluşan Mustafa Pektemek, topu filelere gönderdi: 0-2 35. dakikada Djedje'nin ara pasında savunmanın arkasına koşu yapan El Kabir ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutta, kaleci Karius sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.
43. dakikada siyah-beyazlılar bir gol daha buldu. MKE Ankaragücü kendi yarı alanından çıkmaya çalışırken topu rakibinden kapan Dorukhan Tokgöz bekletmeden meşin yuvarlağı Ljajic'e aktardı. Bu oyuncu, savunmanın arkasına koşu yapan Güven Yalçın'a şık bir ara pası gönderdi. Ceza alanı içerisinde topla buluşan Güven Yalçın, kalecinin üzerinden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-3 Karşılaşmanın ilk devresi Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yendi.
60. dakikada kendi yarı alanından paslarla çıkan MKE Ankaragücü'nde topu taşıyan Kubilay Kanatsızkuş'un ara pasına koşu yapan Bifouma'nın ceza alanına girer girmez kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. İtirazlar üzerine maçın hakemi Mete Kalkavan bu pozisyonda VAR'a gitti. Hakem, VAR incelemesinin ardından pozisyon öncesinde Güven Yalçın'a yapılan hareketin faul olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.
71. dakikada Bifouma'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen El Kabir'in altıpas önünde yaptığı kafa vuruşunda top kalenin solundan auta çıktı.
73. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Ljajic ara pasında savunmanın arkasına sarkan Güven Yalçın, kaleciyle karşı karşı pozisyonda yaptığı vuruşta top kale direğinin dibinden auta gitti.
77. dakikada Beşiktaş atağında ceza alanında topla buluşan Ljajic, çizgiye inerek pasını altıpas önünde müsait pozisyonda bulunan Hutchinson'a çıkardı. Hutchinson'un gelişine kaleye gönderdiği şuttu kaleci Korcan Çelikay, topu çelmeyi başardı. Dönen topu tamamlamaya çalışan Vida'nın yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.
83. dakikada kazanılan korneri paslaşarak kullanan Beşiktaş'ta Caner Erkin'in ortasına altıpas içerisinde müsait pozisyonda Mustafa Pektemek kafa vurdu, top az farkla kale direğinin üzerinden auta gitti.
86. dakikada Beşiktaş yarı alanından Hutchinson'dan topu kapan Cerci, topu savunmanın arkasına koşu yapan El Kabir'e çıkardı. Sağ çaprazdan ceza alınan giren El Kabir'in dar açıdan kaleye gönderdiği sert topta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3 88. dakikada Dorukhan Toköz'ün pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Oğuzhan Özyakup'un bekletmeden yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 1-4 Karşılaşma, Beşiktaş'ın 4-1 galibiyetiyle sona erdi.
MKE Ankaragücü,Ankaragücü,Beşiktaş
24 Kasım 2018 Cumartesi 22:02