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MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Beşiktaş ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

18.10.2019 19:20MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Beşiktaş ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki idman yaklaşık yarım saat sürdü.
Antrenmana sakatlıkları süren Oscar Scarione, Hector Canteros ve Cebrail Karayel katılmadı.
Milli takımdan dönen Jamaikalı golcü Dever Orgill de idmanda yer aldı.
Isınma hareketleri ve kültür fizik hareketleriyle başlayan idman 6'ya 2 pas ortada top kapmacayla devam etti. Sonrasında sprint çalışması yapan oyuncular pas çalışmasıyla idmanı bitirdi.
Sarı-lacivertli futbolcular çalışmanın ardından tesislerde kampa girdi.

MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Beştepe, Spor

Kaynak: AA

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