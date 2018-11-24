Mke Ankaragücü - Beşiktaş Maçının Ardından - İsmail Kartal

- MKE Ankaragücü
Teknik Direktörü İsmail Kartal
'ın konuşması KAYSERİ - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş
'a 4-1 yenilen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü İsmail Kartal, oyun felsefelerinin bu olmadığını bugün ki maçta takımının dağınık bir görüntü sergilediğini söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kartal, bu maça iyi hazırlanmalarına rağmen bir gün kala maçın yerinin değişmesinin kendilerini olumsuz etkilediğini belirtti.
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24 Kasım 2018 Cumartesi 23:01