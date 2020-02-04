Haberler » Spor » MKE Ankaragücü, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Spor

MKE Ankaragücü, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 21. haftasında 7 Şubat Cuma günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

04.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:46MKE Ankaragücü, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 21. haftasında 7 Şubat Cuma günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Kasımpaşa karşılaşmasında tam süre alan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.
Diğer oyuncuların ise pas çalışmasının ardından ana bölümde taktiksel dayanıklılık idmanı yaptığı ifade edildi.
Kasımpaşa karşılaşmasında omzundan sakatlanan kaleci Korcan Çelikay ile hafif sakatlıkları bulunan Michal Pazdan ve Dever Orgill, antrenmana katılmadı.
MKE Ankaragücü, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına yarın gerçekleştirilecek antrenmanla devam edecek.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:30  Naylon nasıl yazılır? TDK'ya göre laylon mu, naylon mu?
16:46  Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:16  Künt travma nedir? Künt travma nasıl olur?
15:51  Cenan Adıgüzel kimdir? kaç yaşında Cenan Adıgüzel biyografisi!
15:18  Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti!
4.02.2020 21:27:38