Mke Ankaragücü-Bursaspor Maçının Başlama Saati Değişti

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Cumartesi günü oynanacak MKE Ankaragücü- Bursaspor
maçının başlama saati değiştirildi. Türkiye Futbol
Federasyonundan yapılan açıklamada, daha önce 13.30'da oynanması kararlaştırılan karşılaşmanın, saat 19.00'a alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Antalyaspor
deplasman maçı dönüşü meydana gelen üzücü kazada hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarlarının ailelerine bu maçın hasılatının verilecek olması ve birçok kulüp taraftarlarının katılımı ile spordaki birlik beraberliğin devamlılığı amacıyla yapılan başvuru üzerine, karşılaşmanın saat 19.00'da Eryaman
Stadı'nda oynanması kararlaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.
Bursaspor, MKE Ankaragücü, Spor
Kaynak: AA