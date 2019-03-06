06 Mart 2019, 13:06
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MKE Ankaragücü-Bursaspor Maçının Başlama Saati Değişti

MKE Ankaragücü-Bursaspor Maçının Başlama Saati Değişti

Ankaragücü - Bursaspor maçının başlama saati, daha fazla gelir elde etmek için saat 13.30'dan 19.00'a alındı. Maçın hasılatı, hayatını kaybeden 2 taraftarın ailelerine verilecek.

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında 9 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacağı açıklanan MKE Ankaragücü - Bursaspor maçının başlama saati değiştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; Antalyaspor deplasman maçı dönüşü meydana gelen üzücü kazada hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarlarının ailelerine bu maçın hasılatının verilecek olması ve birçok kulüp taraftarlarının katılımı ile spordaki birlik beraberliğin devamlılığı amacıyla yapılan başvuru üzerine, karşılaşmanın saat 19.00'da Eryaman Stadı'nda oynanması kararlaştırıldı.

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Bursaspor, MKE Ankaragücü, Spor
Kaynak: DHA


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