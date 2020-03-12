MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı öncesi Eryaman Stadyumunda koronavirüs önlemi
- MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı öncesi Eryaman Stadyumunda koronavirüs önlemi Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı öncesi Eryaman Stadyumunda koronavirüs riskine karşı dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
12.03.2020 16:07 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:08
- MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı öncesi Eryaman Stadyumunda koronavirüs önlemi
ANKARA - Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı öncesi Eryaman Stadyumunda koronavirüs riskine karşı dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Yarın akşam MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oyananacak maça ev sahipliği yapacak olan Eryaman Stadyumu'nda koronavirüs riskine karşı tedbir amaçlı dezenfektan ve sterilizasyon çalışması yapıldı.Seyfettin Aslan: "Oynanacak maçı izlemek için gelecek seyirciler gönül rahatlığı ile gelebilirler"Çalışmaları yerinde takip eden Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, "Koronavirüs gündeme geldiği günden bu yana Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerimizi 2 katına çıkarttık. Yarın Eryaman Stadı'nda oynanacak olan Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçta 10- 15 bin seyircinin beklenildiği söylendi. Bizde halkın yoğun olarak kullanacağı bir alanı, özellikle kapalı alanın daha fazla olması nedeniyle dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştirelim istedik. Stat yetkilileri ile görüşüp bütün personelimizi buraya yönlendirdik ve bütün işlemleri tamamlayacağız. Oynanacak maçı izlemek için gelecek seyirciler gönül rahatlığı ile gelebilirler. Özellikle tuvaletler olmak üzere, soyunma odaları, koridorların tamamını elden geçireceğiz" ifadelerini kullandı.
ANKARA - Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı öncesi Eryaman Stadyumunda koronavirüs riskine karşı dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Yarın akşam MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oyananacak maça ev sahipliği yapacak olan Eryaman Stadyumu'nda koronavirüs riskine karşı tedbir amaçlı dezenfektan ve sterilizasyon çalışması yapıldı.Seyfettin Aslan: "Oynanacak maçı izlemek için gelecek seyirciler gönül rahatlığı ile gelebilirler"Çalışmaları yerinde takip eden Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, "Koronavirüs gündeme geldiği günden bu yana Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerimizi 2 katına çıkarttık. Yarın Eryaman Stadı'nda oynanacak olan Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçta 10- 15 bin seyircinin beklenildiği söylendi. Bizde halkın yoğun olarak kullanacağı bir alanı, özellikle kapalı alanın daha fazla olması nedeniyle dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştirelim istedik. Stat yetkilileri ile görüşüp bütün personelimizi buraya yönlendirdik ve bütün işlemleri tamamlayacağız. Oynanacak maçı izlemek için gelecek seyirciler gönül rahatlığı ile gelebilirler. Özellikle tuvaletler olmak üzere, soyunma odaları, koridorların tamamını elden geçireceğiz" ifadelerini kullandı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA
Etiketler : Çaykur Rizespor, Koronavirüs, Ankaragücü, Eryaman, Spor
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