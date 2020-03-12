MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk edecek
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
12.03.2020 10:42 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:42
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
MKE Ankaragücü, ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı 2-0 kaybetmişti.
Geçen hafta Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, 20 puanla 17. sırada bulunuyor.
Son maçında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor ise 25 puanla 14. basamakta yer alıyor.
Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
MKE Ankaragücü, ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı 2-0 kaybetmişti.
Geçen hafta Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, 20 puanla 17. sırada bulunuyor.
Son maçında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor ise 25 puanla 14. basamakta yer alıyor.
Kaynak: AA
Etiketler : Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Rize, Spor
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