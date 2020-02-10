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MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu.

10.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:22MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı
Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü MKE Ankaragücü ile arasında oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu.
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
Güney tribün kale arkası (Gecekondu): 40 lira
Kuzey tribün kale arkası (Bekar evi çocukları): 40 lira
Doğu tribün (Maraton): 50 lira
Batı tribün (Sağ, sol kapalı): 60 lira
Misafir tribün: 50 lira
VIP: 200 lira
MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçının bilet fiyatlarında öğrencilere yüzde 20 indirim uygulanıyor.

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

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