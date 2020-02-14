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MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçına hazır

Süper Lig'in 22. haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak MKE Ankaragücü, hazırlıklarını tamamladı.

14.02.2020 18:36 | Son Güncelleme: 14.02.2020 18:36MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçına hazır
Süper Lig'in 22. haftasında yarın 'yi ağırlayacak MKE Ankaragücü, hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın duran top organizasyonlarının ardından yapılan soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı.
Omzundan sakatlığı bulunan Korcan Çelikay'ın antrenmana katılmadığı ifade edildi.
MKE Ankaragücü, hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Beştepe, Spor

Kaynak: AA

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