MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçının ardından - MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Akçay

Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe 'yi 2-1 yenen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay , önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.Akçay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bizim için zor bir müsabakaydı. Can suyuna ihtiyacı olan bir takımız. Bu müsabaka bize gelecekle ilgili güzel şeyler, öğretiler, öz güven bıraktı." dedi.Rakibin arkada bıraktığı boşlukları iyi kullanmaya çalıştıklarını belirten Akçay, "Maçın başından sonuna kadar dikkatimiz yüksekti. Tabii büyük bir camia, takım. Ona karşı üstünlük sağlamak da kolay bir iş değildi. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum." diye konuştu.Akçay, kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, "Zaman zaman topu rakibe vererek, oynamalarına müsaade ettiğimiz anlar da oldu. Ama bu bizim direkt oyun yapabilmemiz, rakibin arkasındaki alanlara hızlı hareket edebilmemiz için gerekli olan koşullardan biriydi." değerlendirmesinde bulundu.Maçın sonucunun ligin seyrine etkisiyle ilgili soru üzerine Akçay, şöyle devam etti:"Bana baraj yükseldi gibi geliyor. 35 olarak düşündüğümüz barajın 37-38'e kadar çıkmasına neden olabilir. Akıllı gideceğiz, ayaklarımız yere basacak. Fenerbahçe'yi yenmiş olabiliriz, bunun vermiş olduğu hoşnutluğu yaşayacağız ama aklımız kaybolmayacak. Yukarısı bizim çok dikkat edeceğimiz bir yer değil. Biz büyük Ankaragücü'nün bu ligde kalması için elimizden geleni yapacağız. Kendimizle ilgilenmek zorundayız."Orgill ve Scarione'nin sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadığının bilgisini veren Akçay, "Bu maçta riske etmedik. Çünkü önümüzde çok maç var. Bu iki oyuncuya ihtiyacımız var. Bu riski göze aldık. Yerine oynayan arkadaşlarımız onları aratmayacak kadar özverili oynadı." şeklinde görüş belirtti.Maçtan önce Trabzonspor'la ilgili yaptığı açıklama sorulan Akçay, şunları kaydetti:"(Ersun Yanal) 'Bunlar olabilir.' dedi. Sağ olsun çok nazikti. Meslektaş olarak birbirimizi anladığımızı fark ettik, sarıldık. Mevlana'nın güzel bir sözüyle bu konuyu kapatmak istiyorum; Her gün bir yerden göçmek ne iyi. Her gün bir yere konmak ne güzel. Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş. Dün dündü cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Türk futbolu için de yeni şeyler söylememiz gerekiyor. Bazı şeyleri çok provoke etmeden güzel şeylerin peşine gitmemiz gerekiyor. Ben ajandası olan bir adam değilim."