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MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

10.02.2020 18:44 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:44MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra pas çalışması gerçekleştirdi.
Başkent ekibi, antrenmanın ana bölümünde ise çift kale maç yaptı. Korcan Çelikay, Michal Pazdan ve Mahmut Akan antrenmanda yer almadı.
Antrenmanı, yönetim kurulu üyeleri de izledi.
MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

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