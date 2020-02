MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.Altındağ Örnek Stadı'nda teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan antrenman öncesi futbolcu Alihan Kubalas, Fenerbahçe karşılaşmasına yönelik basın mensuplarına açıklama yaptı.Alihan Kubalas, sezon başından beri beklentilerin uzağında kaldıklarını belirterek, "İstediğimiz ve hayal ettiğimiz noktada değiliz. Fakat bu duruma getiren de bizleriz, bu durumdan çıkartacak olanlar da bizleriz. Mustafa Reşit Akçay hocanın gelişiyle takımdaki hava ve enerji değişti. Biz de hocamızla beraber uyum içinde iyi çalışarak bu durumun üstesinden en iyi şekilde geleceğimize inanıyorum." diye konuştu.Başkent ekibinin her maçta olduğu gibi Fenerbahçe maçında da taraftarının desteğini arkasına alacağını dile getiren 28 yaşındaki futbolcu, "İki takım da galip gelmek isteyecektir. Bu saatten sonra alacağımız puan ya da puanlar bizim için çok önemli. Bunun için mücadele edeceğiz, galip gelirsek bizim için ne mutlu ama bir puanın da önemli olduğunu unutmamak lazım." değerlendirmesinde bulundu.Sarı-lacivertli futbolcu, takıma yeni katılan oyunculara ilişkin, "Yeni gelen futbolcular çok karakterli ve yetenekli. Hep beraber uyum sürecini kolay atlatıp MKE Ankaragücü'nü layık olduğu yere taşıyacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı."İnşallah bu takımı sezon sonu ligde tutacağız"Ligde kalmak için var güçleriyle çalışacaklarını vurgulayan Alihan Kubalas, "Bu noktaya gelene kadar bizim tamamen dışımızda gelişen şeyler oldu. Fakat yeni yönetimin gelmesi, Mustafa hocanın gelmesi takımdaki enerji ve havayı değiştirdi. Biz sonuna kadar savaşı bırakmadan en iyi şekilde mücadelemizi vererek, inşallah bu takımı sezon sonu ligde tutacağız." diye konuştu.MKE Ankaragücü'nün genç futbolcusu Fatih Tultak da BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında takımın 3 puan almasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Fenerbahçe maçına da çok iyi hazırlanıyoruz, puan veya puanlar almayı düşünüyoruz. Fenerbahçe güçlü bir rakip, biz de güçlüyüz inşallah kazanacağız." şeklinde görüş belirtti.Fatih Tultak, takıma kendisi gibi yeni transfer olan futbolcular konusunda, "Takım şu an çok iyi herkes motive olmuş vaziyette. Ben de yeni geldim, kimse yabancılık çekmiyor. Mustafa hoca da her zaman bizimle konuşuyor, inşallah başaracağız. Önümüzde zorlu maçlar var, hepsini kazanıp kümede kalmak istiyoruz." yorumunu yaptı.AntrenmanMKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını olumsuz hava koşulları nedeniyle Altındağ Örnek Stadı'nda sürdürdü.Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra pas çalışması yaptı.Başkent ekibi, antrenmanın ana bölümünde minyatür kalelerle maç yaparken, daha sonra ise dar alanda çift kale maç oynadı.Antrenmanı, yönetim kurulu üyeleri de izledi.MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.