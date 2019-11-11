Haberler » Spor » MKE Ankaragücü, FIFA ile görüşmelere başlandığı açıkladı - Spor

MKE Ankaragücü, FIFA ile görüşmelere başlandığı açıkladı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, FIFA'da yer alan dosyaların çözümü için görüşmelere başlandığını bildirdi.

11.11.2019 18:52 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:52MKE Ankaragücü, FIFA ile görüşmelere başlandığı açıkladı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, FIFA'da yer alan dosyaların çözümü için görüşmelere başlandığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada puan silme cezasının verilmemesi için dosyaları görüşecek heyetin 'e gittiği belirtildi. Ankaragücü'nden yapılan açıklama şu şekilde:  "Kulübümüzün FIFA'da yer alan dosyaların çözümü için görüşmelere başlanmıştır. FIFA'nın yargılama kurullarında bulunan dosyalarımızın davacıları ile karşılıklı görüşmek amacı ile Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Gökalp Üstün ve beraberindekiler, ilk olarak Fransa'nın başkenti Paris'e giderek gerekli görüşmelere başlamıştır.  Yönetim Kurulumuzun verdiği görevlendirme neticesinde Yönetim Kurulu Üyemiz Gökalp Üstün, kulübümüzün önünde bulunan puan silme cezasının verilmemesi amacı ile uzlaşma görüşmelerinde bulunacaktır. İlk etapta yaklaşık 34 milyon TL'yi bulan alacak taleplerinin yapılandırılması hedeflenmekte olup, yapılan görüşmeler neticelendiğinde dosyalar ile ilgili ayrıntılı bilgilendirme ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır."



MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Paris, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
19:32 Arsenal'dan Luis Enrique'ye markaj
19:22 Tenis: ATP Finalleri
19:20 Kastamonu Belediyespor, Vaci NKSE ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı
19:19 Bakan Çavuşoğlu, Josef Sural adına yapılan parkı açtı
19:14 A Milli Futbol Takımı'nda mesai başladı
17:48 İtalya'da gündem Ronaldo'nun stadı terk etmesi!
17:21 Türkiye-İzlanda maçının oranları belli oldu!
16:48 Milli Takıma, Gökhan Akkan'ın yerine Altay Bayındır çağrıldı!
16:44 Vedat Muriç'in performansı Kosova'da da beğeni topluyor
16:30 Çaykur Rizesporlu Zafer Görgen'den mutlusu yok
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
11.11.2019 19:42:02