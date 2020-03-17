MKE Ankaragücü, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
17.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:16
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, dar alanda pas ve taktiksel dayanıklılık çalışmaları yaptı.
İdman, çift kale maçın ardından soğuma hareketleriyle tamamlandı.
Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Sedat Ağçay ve Tiago Pinto antrenmana katılmadı.
Öte yandan, antrenmanı kulüp başkanı Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.
MKE Ankaragücü, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, dar alanda pas ve taktiksel dayanıklılık çalışmaları yaptı.
İdman, çift kale maçın ardından soğuma hareketleriyle tamamlandı.
Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Sedat Ağçay ve Tiago Pinto antrenmana katılmadı.
Öte yandan, antrenmanı kulüp başkanı Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.
MKE Ankaragücü, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: AA
Etiketler : MKE Ankaragücü, Gaziantep, 21 Mart, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Yetkililerin "Evden çıkmayın" uyarısı yaptığı bugünlerde, Murat Boz'un sosyal medyada yaptığı çağrı tepki çekti
Spor
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Spor
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Spor
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Spor
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Spor
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Spor
Ukrayna koronavirüs nedeniyle piyasadaki paraları karantinaya alıyor
Spor
Aleyna Tilki'den koronavirüs paylaşımı: Dünya bize ceza veriyor