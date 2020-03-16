MKE Ankaragücü, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
16.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:22
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki antrenmana sarı-lacivertli futbolcular ısınma hareketleriyle başlarken, ardından pas, şut ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.
Sakatlığı devam eden Tiago Pinto ve Sedat Ağçay, antrenmana katılmadı.
MKE Ankaragücü, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki antrenmana sarı-lacivertli futbolcular ısınma hareketleriyle başlarken, ardından pas, şut ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.
Sakatlığı devam eden Tiago Pinto ve Sedat Ağçay, antrenmana katılmadı.
MKE Ankaragücü, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA
Etiketler : MKE Ankaragücü, Gaziantep, 21 Mart, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Spor
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Spor
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
Spor
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Spor
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Spor
Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi
Spor
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Spor
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?