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Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu'nda yumruklar konuştu

Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde yapılan MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu'nda kavga çıktı. Delege Ali İhsan Mutlu'nun Başkan Mehmet Yiğiner'e, "Siz deyin 3-5, ben diyeyim 8-10 milyon lira. Nasıl oldu da bu borç 10 kat, 12 kat arttı?" demesi sonrasında bazı delegeler üzerine yürüyerek Mutlu'yu yumrukladı.

31.10.2019 14:44

Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde yapılan genel kurulda, denetim kurulu raporunun sunulmasının ardından Ali İhsan Mutlu isimli delege söz aldı.

TEPKİ GÖSTEREN DELEGE YUMRUKLANDI

Mutlu'nun, Başkan Mehmet Yiğiner'in 2012 yılında ocak ayında yaptığı konuşmadan alıntılar yaparak, "Siz deyin 3-5, ben diyeyim 8-10 milyon lira. Nasıl oldu da bu borç 10 kat, 12 kat arttı?"deyince Mehmet Yiğiner kendisine tepki gösterdi. Bu tepkinin ardından bazı delegeler, üzerine yürüyerek Mutlu'yu yumrukladı.Sonrasında güvenlik güçlerinin araya girmesiyle Ali İhsan Mutlu salondan çıkarıldı.

Bazı delegeler de bu olaya tepki gösterince salonda bir süre genel kurula ara verildi.

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Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu'nda yumruklar konuştu

Necmettin Erbakan, MKE Ankaragücü, Ali ihsan, Spor

Kaynak: AA


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