MKE Ankaragücü, İbrahim Üzülmez'le ilk antrenmanını yaptı

MKE Ankaragücü, yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez'le ilk antrenmanını yaptı.

25.06.2020 15:08 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:02
MKE Ankaragücü, yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez'le ilk antrenmanını yaptı.
Mustafa Reşit Akçay'dan boşalan teknik direktörlük görevine dün getirilen İbrahim Üzülmez'in takımıyla yaptığı ilk antrenmanı Anadolu Ajansı görüntüledi.
Kulübün Beştepe Tesisleri'ndeki antrenman öncesi İbrahim Üzülmez, saha ortasında kısa bir konuşma yaptığı oyuncularına beklentilerini iletti.
Süper Lig'de 29. hafta maçında 27 Haziran Cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak MKE Ankaragücü, hazırlıklarını yarın Beştepe Tesisleri'nde tamamlayacak. MKE Ankaragücü, İbrahim Üzülmez’le ilk antrenmanını yaptı

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Reşit Akçay, İbrahim Üzülmez, Anadolu Ajansı, MKE Ankaragücü, Spor, Haber

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